Πώς γράφτηκε το φινάλε στη συνεργασία ΣΚΑΪ – Τσουρού: Ποιοι αναλαμβάνουν την μεσημεριανή ζώνη

Οριστικοί τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Κώστα Τσουρού με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ έναν σχεδόν μήνα μετά την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής «Το ‘χουμε» που δεν τα κατάφερε στους πίνακες τηλεθέασης έχοντας βέβαια «ταλαιπωρηθεί» αρκετά με αλλαγές σε συνεργάτες, περιεχόμενο και διάρκεια στη ζώνη προβολής της.

Μετά το πρώτο ραντεβού του δημοσιογράφου με στελέχη του καναλιού όπου δεν του προτάθηκε κάποια άλλη εκπομπή, την Παρασκευή 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο και καθοριστικό ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών.

Μετά από την κοινή διαπίστωση πως δεν μπορεί η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών να συνεχιστεί σε άλλο πλαίσιο (το πρόγραμμα του καναλιού έχει σχεδόν κλείσει τουλάχιστον για το α’ μισό της νέας σεζόν), ο Κώστας Τσουρός και ο ΣΚΑΪ αποφάσισαν συναινετικά να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους.

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Πρόωρα καθώς ο παρουσιαστής το προηγούμενο καλοκαίρι υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας το οποίο πλέον διακόπτεται με όρους κοινής αποδοχής.

Έτσι μετά και τις τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες θα ακολουθήσει ανακοίνωση από το κανάλι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας. ο Κώστας Τσουρός θα είναι και τυπικά ελεύθερος να διαπραγματευτεί το επόμενο βήμα όσον αφορά στο επαγγελματικό του μέλλον.

Από τη νέα σεζόν τη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ αναλαμβάνουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με νέο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο.

Άλλωστε το τηλεοπτικό δίδυμο το απόγευμα της Παρασκευής αποχαιρέτησε και επίσημα το «Στούντιο 4» και τη Δημόσια Τηλεόραση.