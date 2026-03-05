Πώς κλείστηκε η συμφωνία ΣΚΑΪ – Τανιμανίδη: Γιατί ράγισε το γυαλί με τον ΑΝΤ1

Εδώ και καιρό είχε κλειστεί η συμφωνία του ΣΚΑΪ με το Σάκη Τανιμανίδη και απλά υπήρχαν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που κλείστηκαν τα τελευταία 24ωρα και οδήγησαν στην έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.

«Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάκη Τανιμανίδη και την BetterKnown Entertainment, για την 4η σεζόν του απόλυτου project επιχειρηματικότητας, του συναρπαστικού «DRAGONS’ DEN», καθώς και άλλων πρωτοποριακών τηλεοπτικών προγραμμάτων!

Ο Σάκης Τανιμανίδης, αγαπημένος παρουσιαστής, εμπνευσμένος παραγωγός και δυναμικός επιχειρηματίας, λάτρης της περιπέτειας, του ρίσκου και της καινοτομίας, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με την πολυαναμενόμενη εκπομπή που ψυχαγωγεί και προάγει τη δημιουργικότητα και το επιχειρείν».

Πριν λίγο καιρό άλλωστε ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός είχε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του καναλιού στο Γαλάτσι προκειμένου για να δει το πώς θα μπορούσε να στηθεί εκεί η παραγωγή. Το γυαλί με τον ΑΝΤ1 είχε ραγίσει κάποιους μήνες νωρίτερα όταν ενώ αρχικά – και σε προφορικό επίπεδο – είχε συμφωνήσει για τη συνέχιση του ριάλιτι τελικά υπαναχώρησε μη δίνοντας στον παρουσιαστή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στον παρουσιαστή για την έναρξη των γυρισμάτων και την προβολή του νέου κύκλου.

Αυτός ήταν και ο ουσιαστικός λόγος που ο παρουσιαστής απουσίαζε από την κοπή της πίτας του ΑΝΤ1. Η νέα συμφωνία Τανιμανίδη - ΣΚΑΪ ξεκινά από το «Dragons’ Den» δεν αποκλείεται ωστόσο να επεκταθεί προσεχώς και σε άλλα τηλεοπτικά προγράμματα.

Υπενθυμίζεται πως ο παρουσιαστής είδε την καριέρα του να κορυφώνεται στο κανάλι του Φαλήρου με την παρουσίαση των πρώτων κύκλων του νέου «Survivor» και τηλεθέαση άνω του 50%.

