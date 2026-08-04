Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο Open: Ποια προγράμματα μπαίνουν στον «πάγο»

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα υπάρξει η τελική απόφαση για το μπάτζετ όσον αφορά στις ψυχαγωγικές εκπομπές του Open.

Κάποιες έχουν infotainment χαρακτήρα ωστόσο εντάσσονται στον τομέα του προγράμματος. Σίγουρα οδεύουν προς υλοποίηση η νέα καθημερινή κοινωνική εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη που θα έχει στο πλευρό του τον Ανδρέα Μικρούτσικο και την Άρια Καλύβα, η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου με τις Ιωάννα Μαλέσκου και Κατερίνα Ζαρίφη και το βραδινό late night talk show του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Επίσης το βραδινό εβδομαδιαίο σόου του Νίκου Κοκλώνη. Από εκεί και μετά η κατάσταση χαρακτηρίζεται «θολή».

Παρά την αλλαγή σκυτάλης στην παρουσίαση του «Αδύναμου Κρίκου» με αποχώρηση της Μαρίας Μπακοδήμου και νέο παρουσιαστή τον Τάσο Δούση και τη μετακόμιση του παιχνιδιού με μείωση επεισοδίων από το καθημερινό πρόγραμμα σε αυτό του Σαββατοκύριακου, ένας νέος κύκλος του παιχνιδιού δεν έχει πάρει ακόμη τελικό «πράσινο φως».

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Όσον αφορά στην υπό σχεδιασμό καθημερινή σατιρική εκπομπή για τον οποία συζήτησαν πολλά πρόσωπα και κάποιοι μάλιστα έκαναν και δοκιμαστικό (Δημήτρης Μακαλιάς, Αντιγόνη Ψυχράμη, Ζήσης Ρούμπος, Θανάσης Πασσάς), οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως «παγώνει».

Και φυσικά σε εκκρεμότητα παραμένει και ποιο πρόσωπο θα βρίσκεται σε θέση συμπαρουσιαστή/συμπαρουσιάστριας στο «Κοινωνία Άνω Κάτω» με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Εν αναμονή των τελικών αποφάσεων.