Πόσα χρήματα θα πάρει εφάπαξ το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά για τη συμμετοχή της στο Celebrity

Από τους πρώτες μήνες του 2021 ο Τρύφωνας Σαμαράς απέκτησε μία μοναδική συντροφιά, καθώς ο Νίκος Κοκλώνης του έκανε δώρο ένα Πομεράνιαν. Το γλυκύτατο σκυλάκι πήρε το όνομα Amazing Νικόλ, προς τιμήν του παραγωγού-παρουσιαστή και καλού φίλου του hair stylist.

Έκτοτε ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Amazing Νικόλ είναι αχώριστοι, με τον διάσημο κομμωτή να την παίρνει μαζί του στο «I'm a Celebrity Get Me Out of Here», στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ στο οποίο συμμετέχει.

Η προέλευση του Τρύφωνα Σαμαρά τάραξε τα νερά αφού δεν τον περίμεναν να μπει. Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα τον υποδέχθηκαν στο παιχνίδι, αν και ο ίδιος ο κομμωτής αναγνώρισε ότι αντιμετώπισε προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πρώτης του νύχτας στη ζούγκλα του Άγιου Δομίνικου.

Η αμοιβή της Νικόλ στο Celebrity

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, «Πρωινό ΣουΣου», η Amazing Νικόλ δεν συμμετέχει απλώς στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, αλλά πληρώνεται 5.000 ευρώ εφάπαξ για την παρουσία της στον Άγιο Δομίνικο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με άλλο ρεπορτάζ της ίδιας εκπομπής, ο Τρύφωνας Σαμαράς συμμετέχει στο παιχνίδι με αμοιβή 10.000 ευρώ την εβδομάδα.