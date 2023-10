Ο Τρύφωνας Σαμαράς πάει Άγιο Δομίνικο και ο Μάρκος Σεφερλής «παγώνει»

Αρχίζει και διαμορφώνεται μια πρώτη εικόνα όσον αφορά στην πορεία προγραμμάτων και τηλεοπτικών σταθμών για τη νέα σεζόν: Ο Alpha έχει περάσει στην πρώτη θέση αφήνοντας το Mega στη δεύτερη όμως με τις μυθοπλασίες και των δύο καναλιών να πηγαίνουν εξαιρετικά καλά.

Σημαντική άνοδος για τον ΑΝΤ1 σε σχέση με την περσινή σεζόν κυρίως λόγω της «Μάγισσας», ελαφρά υποχώρηση του Star που πιέζεται με τα ριάλιτι να μην σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις, άνοδος της ΕΡΤ1 με αιχμή στην τηλεθέαση την «Παραλία», κατακόρυφη πτώση του ΣΚΑΪ με καλά όμως ποσοστά για τις ενημερωτικές του εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων και είσοδος του Open στο παιχνίδι της τηλεθέασης, κυρίως λόγω των ενημερωτικών του εκπομπών.

Στον ΣΚΑΪ το τελευταίο πρόγραμμα που θα λανσαριστεί για το πρώτο μισό της σεζόν είναι την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου το νέο ριάλιτι σε παραγωγή Acun Medya «I'm a Celebrity get me out of here». Ριάλιτι δράσης αλλά και γέλιου όπου οι celebrities θα πρέπει να τσαλακωθούν με δύσκολες αλλά και τρομακτικές διαδικασίες.

Αν και οι επώνυμοι μαζί με τους Γιώργο Λιανό και Καλομοίρα που θα είναι στην παρουσίαση αναχώρησαν για τον Άγιο Δομίνικο πριν δύο εβδομάδες θα υπάρχει και μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής. Αυτή του Τρύφωνα Σαμαρά που το όνομά του έχει ακουστεί για συμμετοχή στο συγκεκριμένο ριάλιτι από την εποχή που τα δικαιώματα ήταν ακόμη στην κατοχή του ΑΝΤ1.

«Έπεσε η υπογραφή με την Acun Media, φεύγω. Σήμερα σηκώθηκα και έκλαψα, δεν ξέρω με έπιασε λίγος φόβος. Φοβάμαι τα πάντα. Θα τα καταφέρω ρε παιδί μου πιστεύω, τι να πω. Δεν έχω κάνει κάμπινγκ, δεν έχω κοιμηθεί χωρίς μαξιλάρι, δεν έχω κοιμηθεί έξω, μια φορά πήγα να το κάνω στις Μαλδίβες είδα κάτι ζουζούνια και είπα "πήγαινε μέσα"» δήλωσε ο κομμωτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι ανάμεσα σε αυτούς που πήραν και τα περισσότερα χρήματα για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω τηλεοπτικό πρότζεκτ. Τα γυρίσματα του «Celebrity» θα έχουν ολοκληρωθεί σε έξι εβδομάδες ενώ το τελικό έπαθλο θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σωματείο.

Δεν θα «ορκιστεί» ο Μάρκος

«Παγώνει» οριστικά η αναβίωση του θρυλικού «Ορκιστείτε παρακαλώ» μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Η αρχική συμφωνία του Μάρκου Σεφερλή με τον ΣΚΑΪ συμπεριελάμβανε το καθημερινό τηλεπαιχνίδι «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα απ’ τη δική σου», τη μετάδοση των θεατρικών του παραστάσεων αλλά και τη δημιουργία μιας νέας σειράς.

Αυτή είχε αποφασιστεί να είναι το «Ορκιστείτε παρακαλώ», η κωμική σειρά αυτοτελών επεισοδίων που στη δεκαετία του 1980 (1982-1987) γνώρισε τεράστια επιτυχία μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. Η σειρά παρουσίαζε τα καθημερινά ευτράπελα των Ελληνικών δικαστηρίων με Πρόεδρο της έδρας τον Γιάννη Μιχαλόπουλο και την Ελένη Φιλίνη σε ρόλο δικηγόρου.

Ο αρχικός προγραμματισμός του ΣΚΑΪ τοποθετούσε την έναρξη της σειράς στο δεύτερο μισό της σεζόν τον Φεβρουάριο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κακή πορεία όλων των ψυχαγωγικών προγραμμάτων του ΣΚΑΪ μέχρι στιγμής. Σε κάθε περίπτωση η παραγωγή του «Ορκιστείτε παρακαλώ» βρισκόταν σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς να έχουν γραφτεί τα σενάρια και φυσικά δεν καθορίστηκε ποτέ συγκεκριμένη ημερομηνία για έναρξη των γυρισμάτων.

Εάν η σειρά βγει στον «αέρα» αυτό θα είναι το νωρίτερο το επόμενο φθινόπωρο. Ο Μάρκος Σεφερλής στην παρούσα φάση έχει επικεντρωθεί στα γυρίσματα του καθημερινού τηλεπαιχνιδιού που δίνει σκληρή μάχη στους πίνακες τηλεθέασης.