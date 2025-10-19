Πότε κάνουν πρεμιέρα οι δύο νέες εκπομπές στο OPEN: Στο... βάθος και νέο «J2US» για Κοκλώνη

Μετά το λανσάρισμα των δύο πρώτων εκπομπών που θα έχει την παραγωγή η Barking Well Media θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τη βραδινή εκπομπή του Νίκου Κοκλώνη στο Open. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό πρώτα θα βγει στον «αέρα» το καθημερινό γυναικείο talk show «The Real View» με παρουσιάστριες την Έλενα Χριστοπούλου, τη Δάφνη Καραβοκύρη, τη Σοφία Μουτίδου και την Ελίνα Παπίλα.

Η πρεμιέρα της εκπομπής προγραμματίζεται για τις 27 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 21.00. Η εκπομπή θα είναι ζωντανή με παρουσία κοινού.

Πρεμιέρα και για το «Ώρα για TV»

Για το Σάββατο 1 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η πρεμιέρα της εκπομπής των Γρηγόρη Γκουντάρα και Νάταλι Κάκκαβα «Ώρα για TV» που θα ξεκινά στις 15.00 το μεσημέρι. Στο πάνελ θα είναι οι Γιάννης Πουλόπουλος, Χρύσλα Γεωργακοπούλου, Σωτήρης Καραμίντζας, Θοδωρής Ρακιντζής και Έλενα Σωτηροπούλου.

Και οι δύο εκπομπές θα βγαίνουν από τα στούντιο του Open στην Παιανία. Ο Νίκος Κοκλώνης πριν λίγες μέρες μιλώντας για την τηλεοπτική του επιστροφή στο Open ανέφερε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram «ή λέγοντας: «Ίσως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν θέλω να κάνω τηλεόραση, αλλά θα κάνω. Κάτι θα βγει τον Νοέμβριο, είναι η πρώτη χρονιά που δεν θέλω να βγω. Όχι γιατί είμαι κουρασμένος, έχω κάτσει έναν χρόνο, αλλά δεν αντέχω όλα αυτά τα τρολ και τα social accounts τα ψεύτικα, τα οποία όταν δεν είσαι καλός μαζί τους μπαίνουν και σε βρίζουν, όταν είσαι καλός σε αποθεώνουν. Δεν το μπορώ αυτό, είναι πολύ τοξικό».

Ο παρουσιαστής και παραγωγός μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στις ΗΠΑ έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και οι πληροφορίες αναφέρουν πως το βραδινό σόου που θα κάνει θα είναι και πάλι το «J2US» χωρίς βέβαια να αποκλείονται και κάποια άλλα πρότζεκτς τα οποία είναι διαθέσιμα από μεγάλες εταιρίες παραγωγής του εξωτερικού.

Εντατικές πρόβες για τη νέα εκπομπή του Θανάση Πάτρα

Συνεχείς πρόβες γίνονται για την καινούργια εκπομπή του Open που θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 14.15 το μεσημέρι με κεντρικό παρουσιαστή τον Θανάση Πάτρα. Στο πλευρό του θα βρίσκονται η Άννα Ζηρδέλη και ο Γιώργος Κρικοριάν. Το πλατό της εκπομπής ολοκληρώθηκε και οι πρόβες του παρουσιαστή και των συμπαρουσιαστών του είναι εντατικές. Η εκπομπή θα έχει μόνο ψυχαγωγία με αρκετές στήλες και πρωτότυπες ενότητες ενώ θα περιλαμβάνονται και συνεντεύξεις.

Ο σταθμός έκρινε εξ’ αρχής επιβεβλημένη την παρουσία στο πρόγραμμα μιας καθαρόαιμης ψυχαγωγικής εκπομπής στην οποία θα υπάρχουν και εμπορικές τοποθετήσεις. Ο Θανάσης Πάτρας όπως προκύπτει και από το τρέϊλερ που γυρίστηκε σε λαϊκή αγορά του Γέρακα θα βγαίνει και εκτός πλατό καθώς δίνεται μεγάλη έμφαση στην επαφή με τον κόσμο. Ενότητες εκτός πλατό θα παρουσιάζουν και ο Γιώργος Κρικοριάν αλλά και η Άννα Ζηρδέλη. Αντίθετα, δεν θα υπάρχουν συνεντεύξεις εντός του στούντιο.