«Πού να βρω το δίκιο μου εδώ μέσα γ@@ω την π@@@@να μου»: Το ξέσπασμα του Λιάγκα on air

Ένα έντονο ξέσπασμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό», είχε ο Γιώργος Λιάγκας όταν ζήτησε από τους συνεργάτες του να προβάλλουν το βίντεο με τις δηλώσεις της Ιωάννας Μαλέσκου.

Καθώς το βίντεο καθυστέρησε να παίξει, ο παρουσιαστής εκνευρίστηκε και ξέσπασε βρίζοντας:

«Γι’ αυτό θα δούμε και τη Μαλέσκου τώρα… Πάμε… Πάμε να δούμε τη Μαλέσκου ντε… Αμάν ρε Χρύσα, αμάν ρε Χρύσα. Πρέπει να είστε λίγο γρήγοροι πάνω. Πρέπει να με ακολουθήσετε κάποια στιγμή», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας συμπλήρωσε: «Ε, τι ναι, ναι, ναι κι έχω δίκιο. Πού να το βρω τόσα χρόνια εδώ μέσα γ…ώ την π…να μου».