Πρεμιέρα για Boomers με τον Αντώνη Κανάκη να νιώθει τον Τάκη Τσουκαλά: «Είναι πολύ εκνευριστικό»

Πρεμιέρα για τους Boomers χθες Τετάρτη (19/11) με τον Αντώνη Κανάκη να μην κρύβει κατά τη διάρκεια της εκπομπής πόσο νιώθει τον εκνευρισμό του Τάκη Τσουκαλά όταν χτυπάει το κινητό του τηλέφωνο ενώ εκείνος είναι στον αέρα.

«Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό για οποιονδήποτε άνθρωπο πόσο μάλιστα για τον συγκεκριμένο, να είσαι στον τηλεοπτικό αέρα και να χτυπάει το κινητό σου τηλέφωνο, δηλαδή να σε παίρνει κάποιος φίλος σου και μάλιστα, επίμονα», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Κανάκης, δίνοντας πάσα στο σχετικό βίντεο.

«Έχει συμβεί και σε εμάς και δεν σκεφτήκαμε να το διαχειριστούμε με αυτόν τον τρόπο. Ίσως είναι και πιο αποτελεσματικός», σχολίασε σε χιουμοριστικό τόνο ο Αντώνης Κανάκης.