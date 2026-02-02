Πρεμιέρα για τον Στέφανο Σίσκο στο Καλημέρα Ελλάδα - Πώς τον υποδέχτηκε ο Στάθης

Ο Παναγιώτης Στάθης υποδέχθηκε τον νέο του συνεργάτη, Στέφανο Σίσκο, στο «Καλημέρα Ελλάδα», μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού.

Με τη μουσική του τραγουδιού «Καινούργια αρχή» της Έλλης Κοκκίνου, ο Παναγιώτης Στάθης καλωσόρισε τον Στέφανο Σίσκο λέγοντας: «Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλώς ήρθατε! Καλημέρα κύριε Στέφανε Σίσκο».

Ο Στέφανος Σίσκος απάντησε με χιούμορ: «Καλημέρα κύριε Παναγιώτη Στάθη, ήθελα πάντα να το πω. Καλημέρα Ελλάδα! Καλώς σας βρήκα».

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Στάθης μίλησε με θερμά λόγια για τον νέο του συνεργάτη, τονίζοντας –σε χιουμοριστικό τόνο– ότι θα είναι «σοβαρός για μόλις δέκα δευτερόλεπτα». Χαρακτήρισε τον Στέφανο Σίσκο εξαίρετο συνάδελφο, πολιτικό συντάκτη και ανερχόμενη δύναμη στον χώρο των media, επισημαίνοντας πως πίσω από την εξωτερική του εικόνα υπάρχει ουσιαστικό βάθος χαρακτήρα.

Ο Στέφανος Σίσκος ευχαρίστησε για την υποδοχή και εξέφρασε την επιθυμία του να συμβάλει στο έργο της εκπομπής, σημειώνοντας πως δέχτηκε πλήθος μηνυμάτων αγάπης και στήριξης από φίλους και συναδέλφους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε ένα προσωπικό μήνυμα φίλης του, που του θύμισε τη γιαγιά της να ξυπνά κάθε πρωί με το «Καλημέρα Ελλάδα» και τον Γιώργο Παπαδάκη, υπογραμμίζοντας το αποτύπωμα της εκπομπής στην κοινωνία.

Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Στάθης τόνισε πως η εκπομπή ανοίγει μια νέα σελίδα, χωρίς να αλλάζει τον χαρακτήρα της. Όπως ανέφερε, βασικός πυρήνας του «Καλημέρα Ελλάδα» παραμένει η επικοινωνία με τους πολίτες και η ουσιαστική καταγραφή της επικαιρότητας, με σοβαρότητα αλλά χωρίς σοβαροφάνεια.