Prime Time στον ΣΚΑΪ: Αλτσχάιμερ – Η τελευταία ανάμνηση

Για τους περισσότερους από εμάς, μια φωτογραφία αποτυπώνει μια στιγμή, μια ανάμνηση, μια στιγμή που αποτυπώθηκε για πάντα στο χαρτί. Για έναν ασθενή με Αλτσχάιμερ, μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο: η τελευταία γέφυρα προς έναν κόσμο που απομακρύνεται αργά αλλά σταθερά.

Πρόσωπα που κάποτε ήταν οικεία αρχίζουν να μοιάζουν ξένα, ονόματα χάνονται, ιστορίες ξεθωριάζουν.

Και η ζωή, κομμάτι-κομμάτι, μοιάζει να αποσυνδέεται από εκείνον που την έζησε, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με ένα από τα πιο σκληρά ερωτήματα της ύπαρξης: αν χαθούν οι μνήμες, τι απομένει από τον εαυτό;

Την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 00.30, η κάμερα του Prime Time και η Κορίνα Γεωργίου στον ΣΚΑΪ ανοίγουν τον φάκελο Αλτσχάιμερ, καταγράφουν εκ του σύνεγγυς συγκλονιστικές μαρτυρίες συνανθρώπων μας που βιώνουν τη σταδιακή βύθιση στο σκοτάδι του νου, ακολουθούν την απαιτητική καθημερινότητα των φροντιστών, ενώ μέσω συνεντεύξεων με κορυφαίους επιστήμονες παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ιατρικής.

Ο Κωνσταντίνος Λυκέτσος, καθηγητής Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, ο Παναγιώτης Βλάμος, καθηγητής Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, η Βάσω Μαχαιράκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Γενετικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, ο Νίκος Σκαρμέας, καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Θέμης Έξαρχος, αναπληρωτής καθηγητής Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποκωδικοποιούν τη νόσο Αλτσχάιμερ και τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης.

Παράλληλα, προειδοποιούν πως το 2050 στην Ελλάδα οι άνθρωποι με ήπια γνωστική διαταραχή θα αγγίζουν τις 400.000, ενώ οι ασθενείς με άνοια τις 310.000, κάνοντας λόγο για μια πρόκληση εθνικών διαστάσεων.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις από το επιστημονικό πεδίο, ανοίγουν χαραμάδες ελπίδας ακόμη και για εξατομικευμένη αντιμετώπιση της νόσου.

