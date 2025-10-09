Προβληματισμός στον ΣΚΑΪ και για τον Κώστα Τσουρό: Το σχέδιο για να ανέβει η τηλεθέαση

Προβληματισμός υπάρχει στον ΣΚΑΪ για την απόφαση όσον αφορά στη φετινή σεζόν να αλλάξει η δομή του μεσημβρινού και απογευματινού προγράμματος με απόσυρση της μαγνητοσκοπημένης ψυχαγωγίας και ταυτόχρονα επένδυσης σε ζωντανά μαγκαζίνο. Η Τατιάνα Στεφανίδου ολοκλήρωσε το «Power Talk» με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης ενώ μέχρι στιγμής τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δεν έχουν έρθει ούτε από το infotainment «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό.

Παρ’ όλα αυτά στον δημοσιογράφο και στην ομάδα του έχει δοθεί πίστωση χρόνου για αλλαγές στο περιεχόμενο με την ελπίδα η εκπομπή το προσεχές χρονικό διάστημα να δει τα ποσοστά της να ανακάμπτουν στους πίνακες τηλεθέασης. Προς το παρόν το βάρος πέφτει στην έναρξη των νέων βραδινών τηλεπαιχνιδιών δηλαδή το «The Wall» με το Χρήστο Φερεντίνο, το «Η Ελλάδα Ψηφίζει» με τον Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα αλλά και το «Τhe Floor» με τον Γιώργο Λιανό.