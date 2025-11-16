Το προφητικό σχόλιο του Τουρνά στον Οικονομόπουλο: «Θα πεθάνεις τραγουδιστής και επιτυχημένος»

Μια προφητική συναναστροφή με τον Νίκο Οικονομόπουλο, όσο διαγωνιζόταν στο ριάλιτι «Dream Show» αποκάλυψε ο Κώστας Τουρνάς, αναφερόμενος στο ότι έβλεπε από τότε ότι θα γίνει επιτυχημένος τραγουδιστής ενώ θυμάται ότι του είχε πει χαρακτηριστικά πως «θα πεθάνει τραγουδιστής και επιτυχημένος».

Ο Κώστας Τουρνάς, εμφανιζόμενος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» αποκάλυψε πως είχε βρεθεί στον τελικό του μουσικού ριάλιτι το 2006 ως καλεσμένος κριτής και είχε συγχαρεί τον Νίκο Οικονομόπουλο για τις φωνητικές δυνατότητες.

Συγκεκριμένα είπε: «Είχα πάει ως καλεσμένος στον τελικό, έπαιξα μερικά τραγούδια και στο τέλος ερχόντουσαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι και λέγαμε το “Άνθρωπε αγάπα”. Φεύγοντας από εκεί και πηγαίνοντας στον διάδρομο του είπα, “Νίκο μου, θα πεθάνεις τραγουδιστής και επιτυχημένος κιόλας”».

Ερωτώμενος για το ποια ήταν η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου, ο Κώστας Τουρνάς απάντησε: «Εκείνος εξεπλάγη. "Όπως το λέω" του είπα. Θεωρούσα ότι ήδη ήταν ώριμος σαν τραγουδιστής και εξαιρετικά ικανός. Δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί καλλιτέχνες που είναι χαρισματικοί ερμηνευτικά».