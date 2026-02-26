Πρώην συνεργάτιδα του Χαρδαβέλλα στο Chase: «Ζω με τα δύο μου παιδιά τα νόμιμα»

Τη μία ατάκα μετά την άλλη πρόσφερε η Λία στη Μαρία Μπεκατώρου και στο The Chase.

«Ήμουν στην εκπομπή του Χαρδαβέλλα "Ρεπορτάζ στην Ομίχλη" γραμματέας του, τώρα είμαι συνταξιούχος, είμαι εκπαιδεύτρια στους προσκόπους και εθελόντρια σε όποιον έχει ανάγκη. Ζω με τα δύο μου παιδιά τα νόμιμα -έχω και παράνομα- είναι 50 και 49, εγώ είμαι 71», ανέφερε αρχικά και συνέχισε με αυτοπεποίθηση:

«Έχω φίλους και φίλες ανά τον κόσμο. Ήμουν χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Ο άνδρας μου είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, χημικός, είχε πάει στη Τζέντα και μείναμε αρκετά χρόνια. Ήταν το μεγαλύτερο σχολείο για εμένα, κατέβηκα μόλις 21 ετών».

Διαβάστε ακόμα: «Θέλεις και σεξ τώρα εσύ»: Η Μαρία Μπεκατώρου δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με τη σωστή απάντηση

Στόχος της με τα χρήματα του The Chase να πάει ένα ταξίδι με το Γεράκι όπου θέλει. «Στη Σελήνη θα σε πάω άμα κερδίσω», δήλωσε η παίκτρια αντικρίζοντας το Γεράκι.