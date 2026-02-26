Μενού

Πρώην συνεργάτιδα του Χαρδαβέλλα στο Chase: «Ζω με τα δύο μου παιδιά τα νόμιμα»

«Ζω με τα δύο μου παιδιά τα νόμιμα -έχω και παράνομα- είναι 50 και 49, εγώ είμαι 71» είπε η παίκτρια του The Chase καθώς συστήθηκε στη Μαρία Μπεκατώρου.

Reader symbol
Newsroom
Μαρία Μπεκατώρου
Μαρία Μπεκατώρου | MEGA
  • Α-
  • Α+

Τη μία ατάκα μετά την άλλη πρόσφερε η Λία στη Μαρία Μπεκατώρου και στο The Chase.

«Ήμουν στην εκπομπή του Χαρδαβέλλα "Ρεπορτάζ στην Ομίχλη" γραμματέας του, τώρα είμαι συνταξιούχος, είμαι εκπαιδεύτρια στους προσκόπους και εθελόντρια σε όποιον έχει ανάγκη. Ζω με τα δύο μου παιδιά τα νόμιμα -έχω και παράνομα- είναι 50 και 49, εγώ είμαι 71», ανέφερε αρχικά και συνέχισε με αυτοπεποίθηση:

«Έχω φίλους και φίλες ανά τον κόσμο. Ήμουν χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Ο άνδρας μου είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, χημικός, είχε πάει στη Τζέντα και μείναμε αρκετά χρόνια. Ήταν το μεγαλύτερο σχολείο για εμένα, κατέβηκα μόλις 21 ετών».

Διαβάστε ακόμα: «Θέλεις και σεξ τώρα εσύ»: Η Μαρία Μπεκατώρου δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με τη σωστή απάντηση

Στόχος της με τα χρήματα του The Chase να πάει ένα ταξίδι με το Γεράκι όπου θέλει. «Στη Σελήνη θα σε πάω άμα κερδίσω», δήλωσε η παίκτρια αντικρίζοντας το Γεράκι.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA