Προς αποχώρηση ο Ανδρέας Γεωργίου από το Mega: Το παρασκήνιο και οι πρώτες τριβές

Εξελίξεις και μάλιστα άμεσα αναμένονται όσον αφορά στην επόμενη τηλεοπτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Ενώ θεωρούνταν δεδομένο ότι οι «Μπλε Ώρες» σε σενάριο της Βάνας Δημητρίου, σκηνοθεσία Ανδρέα Γεωργίου και παραγωγή Γεωργίου - Κούλλη Νικολάου, θα ήταν η βασική σειρά του Mega την επόμενη σεζόν, τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει.

Στις 29 Δεκεμβρίου του 2020 και ενώ «έτρεχαν» τότε στον «αέρα» του ΣΚΑΪ οι «Οκτώ λέξεις», το Mega τότε αιφνιδιαστικά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον δημοφιλή σκηνοθέτη, ηθοποιό και παραγωγό.

«Ένας από τους πλέον επιτυχημένους δημιουργούς της νέας γενιάς και η δημιουργική του ομάδα υπέγραψαν αποκλειστική συνεργασία με το MEGA και έρχονται στην Prime Time ζώνη του τη νέα τηλεοπτική σεζόν με τη δραματική σειρά «Η Γη της Ελιάς» σε σενάριο της Βάνας Δημητρίου και σκηνοθεσία του ίδιου.

Το MEGA ανακοινώνει την υπογραφή μίας νέας πολύ σημαντικής συνεργασίας με έναν από τους πλέον επιτυχημένους δημιουργούς της νέας γενιάς τον Ανδρέα Γεωργίου.

Μαζί με τη δημιουργική του ομάδα θα αναπτύξουν νέα φιλόδοξα project, αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του MEGA την τηλεοπτική σεζόν 2021-2022».

Η συνεργασία εξ’ αρχής κρίθηκε επιτυχημένη με τη «Γη της Ελιάς» να είναι από τις μακροβιότερες καθημερινές σειρές συμπληρώνοντας το προσεχές καλοκαίρι που ολοκληρώνεται 5 τηλεοπτικές σεζόν.

Ο Ανδρέας Γεωργίου και οι συνεργάτες του είχαν επεκτείνει τη συνεργασία τους με το Mega. Μάλιστα τη σεζόν 24’ – 25’ και ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο δημιουργός θα έχει όλη την βραδινή ζώνη του Mega βγήκαν στον «αέρα» τρεις σειρές.

Ο τρίτος κύκλος του «Famagusta» που πήγε εξαιρετικά καλά σε ποσοστά τηλεθέασης, η «Γη της Ελιάς» αλλά και το «Ταμπού» που δεν πήγε καθόλου καλά και ολοκληρώθηκε σε μικρότερο αριθμό επεισοδίων από την αρχική πρόβλεψη.

Η φετινή σεζόν συμπεριελάμβανε μόνο τη «Γη της Ελιάς» η οποία λόγω της πτώσης σε τηλεθέαση μετακινήθηκε από την «καρδιά» του prime time στο τέλος της στις 23.00.

Εκεί φαίνεται πως ξεκίνησαν οι πρώτες τριβές μεταξύ του δημιουργού και του Mega που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες κορυφώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή αλλαγές που του ζητήθηκαν στην υπό δημιουργία νέα σειρά «Μπλε Ώρες» και παράλληλα χωρίς το κανάλι να δεσμεύεται ότι θα δώσει στη σειρά το slot των 21.00.

Ακολούθησε το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day» που έκανε λόγο για ρήξη Γεωργίου - Mega και επαφές του δημιουργού με άλλα κανάλια και τον ΣΚΑΪ να έχει προβάδισμα.

Το θέμα αναμένεται να λήξει μέσα στα επόμενα 24ωρα ενδεχομένως και με ανακοίνωση του ίδιου του Γεωργίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κάθε περίπτωση οι «Μπλε Ώρες» με μεγάλο πρωταγωνιστικό καστ (Ιζαμπέλα Φούλοπ, Αντώνης Φραγκάκης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Μίλτος Χαρόβας κ.α) και γυρίσματα σε Πήλιο θα προχωρήσουν κανονικά.