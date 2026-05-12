Προς οριστικό τέλος το «Survivor»: Κατέρρευσε ψυχολογικά ο Μαλιαρός, σε σοκ οι παίκτες

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Στάθης Φλώρος ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό από διερχόμενο σκάφος σε παραλία του Αγίου Δομίνικο με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί μερικώς στο αριστερό του πόδι (ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν από το γόνατο και κάτω) και να έχει σοβαρό τραυματισμό στον δεξί του αστράγαλο.

Όσο περνούν οι ώρες νέες πληροφορίες έρχονται από τον Άγιο Δομίνικο: Στη διάσωση του Φλώρου συνέβαλε τα μέγιστα ο Μάνος Μαλλιαρός ο οποίος στη συνέχεια κατέρρευσε ψυχολογικά με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται και αυτός σε νοσοκομείο για ψυχολογική υποστήριξη.

Κλιμάκιο της Acun Medya και του ΣΚΑΪ μεταβαίνει στον Άγιο Δομίνικο ενώ ο ιδιοκτήτης της εταιρίας παραγωγής Ατζούν Ιλίτζαλι (Acun Ilıcalı) βρίσκεται ήδη στη Δομινικανή δημοκρατία.

Στον Άγιο Δομίνικο μεταφέρονται και μέλη της οικογένειας του νεαρού παίκτη με καταγωγή από την Καβάλα. H νεότερη ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Acun Μedya αναφέρει τα εξής:

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Ατζούν Ιλίτζαλι. Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

Εν τω μεταξύ με αλλαγή προγράμματος που έστειλε ο ΣΚΑΪ αποσύρει το «Survivor» από το πρόγραμμά του τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη 21 Μαΐου. Στο βραδινό πρόγραμμα τη θέση του ριάλιτι επιβίωσης παίρνουν ξένες ταινίες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πλέον αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να μη συνεχιστεί η προβολή του ριάλιτι επιβίωσης είναι κάτι ωστόσο που θα αποφασιστεί οριστικά σε δεύτερο χρόνο. Όλοι οι συμπαίκτες του Σταύρου βρίσκονται και αυτοί σε κακή ψυχολογική κατάσταση και έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της παραγωγής.