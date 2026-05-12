Η πρώτη αντίδραση του Ατζούν για το ατύχημα στο Survivor: «Πάω επειγόντως στον Άγιο Δομίνικο»

Ο Ατζούν Ιλίτζαλι παρακολούθησε χθες (11/5) τη νίκη της ομάδας του Χαλ Σίτι κόντρα στην Μίλγουολ στη Βρετανία και μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor που είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω.

«Είμαι επίσης πολύ λυπημένος απόψε. Υπήρξε ένα πολύ ατυχές ατύχημα στη Δομινικανή Δημοκρατία στο camp της Ελλάδας. Οπότε στην πραγματικότητα το μυαλό μου ήταν πάντα εκεί. Τώρα πρέπει να πάω επειγόντως στον Άγιο Δομίνικο, θα φύγω σε δύο ώρες», είπε αρχικά ο παραγωγός του Survivor, όπως αναφέρει το fanatik.com.tr.

«Ένας από τους Έλληνες διαγωνιζόμενούς μας δυστυχώς είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Οπότε δεν είμαι σε θέση να σκεφτώ πολύ τον τελικό. Αλλά θα πω το εξής: Έχουμε λάβει πολλές προσευχές. Χάρη σε αυτούς, μας έχουν στηρίξει πολύ.

Μόλις έλεγξα το τηλέφωνό μου και υπάρχουν 800 μηνύματα. Οι προσευχές του κοινού μας, πιο συγκεκριμένα των πολιτών μας. Σας ευχαριστούμε, είναι πολύτιμες σε εμάς και βιώνουμε μεγάλη χαρά», κατέληξε ο Ατζούν Ιλίτζαλι.

Survivor: «Είναι θαύμα το ότι έζησε» είπε ο πατέρα του παίκτη

Νωρίτερα σήμερα (12/5) ο πατέρας του νεαρού παίκτη που τρραυματίστηκε μίλησε στο Buongiorno λέγοντας ότι «η κατάσταση του γιου του ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το πρώτο 24ωρο... Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο.

Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές, είχε και σημαδούρα άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε, ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα.

Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε και άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».

Ο πατέρας του παίκτη είπε ακόμα στην πρωινή εκπομπή του Mega ότι κάποια συγγενικά πρόσωπα πρόκειται να μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο.