Εγκαύματα ή ένα απλό κόψιμο στο δάχτυλο: Τα πιο ακραία ατυχήματα του Survivor

Προκάλεσε τρόμο η είδηση πως ένας παίκτης του ριάλιτι Survivor τραυματίστηκε όταν συγκρούστηκε με σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή και εκτός κινδύνου. Οι πρόσφατες πληροφορίες πάντως, αναφέρουν πως ο παίκτης έχει δεχτεί μερικό ακρωτηριασμό, ενώ η παραγωγή του ριάλιτι έχει διακοπεί επ' αόριστον.

Κι όμως δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ριάλιτι που έχουν συμβεί ατυχήματα και τραυματισμοί τόσο σκληροί που μπορεί να γίνουν απειλητικοί για τη ζωή του εκάστοτε παίκτη. Παρακάτω θυμηθήκαμε μερικά από τα πιο σκληρά ατυχήματα του Survivor.

Μάικ Μποράσι (Season 19, Νήσοι Σαμόα)

Ο Μάικ Μποράσι, ο γηραιότερος παίκτης της σεζόν (62 ετών), απομακρύνθηκε μετά από το βίαιο αγώνισμα με τον ακόμα πιο φρικτό τίτλο "Schmergen Brawl". Αν και δεν είχε σπασμένα οστά, δέχτηκε επανειλημμένα χτυπήματα που τον έκαναν να παραπατάει. Στη συνέχεια, η ιατρική ομάδα διαπίστωσε ότι η αρτηριακή του πίεση παρουσίαζε επικίνδυνες διακυμάνσεις. Λόγω της ηλικίας του και της σωματικής του κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητο να αποχωρήσει. Το συγκεκριμένο αγώνισμα απαγορεύτηκε οριστικά από το παιχνίδι μετά τους πολλούς τραυματισμούς που προκάλεσε.

Τι είναι το Schmergen Brawl

Το έχουν περιγράψει ως μια πολύ βίαιη εκδοχή του μπάσκετ. Εμείς θα πούμε ότι αυτή η περιγραφή το αδικεί.

Πατ Κιούζακ (Season 37, Δαβίδ εναντίον Γολιάθ)

Ο Πατ Κιούζακ, σε ένα περιστατικό που έχει πινελιές ειρωνείας, δεν τραυματίστηκε στη στεριά. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής στηνκατασκήνωση των παικτών με σκάφος, η κακοκαιρία προκάλεσε έντονη φουρτούνα. Ο Πατ εκσφενδονίστηκε από ένα κύμα και χτύπησε σοβαρά την πλάτη του. Η ιατρική ομάδα τον απομάκρυνε μόλις την 3η ημέρα, προτού καν προλάβει να ψηφίσει. Η αποχώρησή του είχε ιστορική σημασία για την εξέλιξη του παιχνιδιού, καθώς έσωσε τον Νικ Γουίλσον από βέβαιη απομάκρυνση, ο οποίος στη συνέχεια αναδείχθηκε νικητής της σεζόν.

Τζέιμς Κλεμέντ (Season 16, Φανς εναντίον Φαβορί)

Ο Τζέιμς Κλεμέντ δεν χρειάστηκε να παλέψει με κάποιον συμπαίκτη του ή να θαλασσοδαρθεί. Όλα ξεκίνησαν από ένα απλό κόψιμο στο δάχτυλο. Στη συνέχεια, ενώ εκτελούσε δουλειές στην κατασκήνωση, είδε ότι η πληγή του είχε γίνει ακόμα πιο βαθιά. Οι γιατροί που τον εξέτασαν φοβήθηκαν ότι η πληγή θα οδηγούσε σε σοβαρή λοίμωξη που θα μπορούσε να εξαπλωθεί στις αρθρώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τη δυνατότητα του να περπατήσει. Παρά την πρόωρη αποχώρησή του, ο Τζέιμς παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς και δυνατούς παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από το reality.

Nιλ Γκότλεμπ (Season 32, Καό Ρονγκ)

Η ζέστη της Καμπότζης αποδείχθηκε μοιραία για τον Νιλ Γκότλεμπ. Έδωσε πολλούς αγώνες για την ομάδα του και το πλήρωσε με πολλές πληγές στα πόδια και την πλάτη. Στη συνέχεια όμως γιατροί διέγνωσαν πολλαπλές μολύνσεις από σταφυλόκοκκο, με μια πληγή στο γόνατο να μοιάζει ικανή να του προκαλέσει αναπηρία. Ο Νιλ όσο δεχόταν τις θεραπείες ένιωθε καλύτερα και κάποια στιγμή ζήτησε επίμονα να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η ιατρική ομάδα της παραγωγής αρνήθηκε αν ρισκάρει μια μόνιμη αναπηρία.

Σαμάρ Τόμας (Season 26, Καραμόαν)

Ο Σαμάρ Τόμας είχε μια ακόμα πιο ασήμαντη ενόχληση, φαινομενικά τουλάχιστον. Είχε μπει άμμος στο μάτι του. Έτριψε με δύναμη το μάτι του όμως και προκάλεσε γρατζουνιά στον κερατοειδή (εκδορά), γεγονός που απείλησε την όρασή του. Παράλληλα, ο Σαμάρ είχε τραυματίσει σοβαρά και το δάχτυλό του, το οποίο όπως αποκάλυψε αργότερα απαίτησε χειρουργική επέμβαση. Αν και πολλοί συμπαίκτες του ανακουφίστηκαν λόγω του ότι ο Σαμάρ κάθε που άνοιγε το στόμα του, δημιουργούσε καυγάδες, ο τραυματισμός του υπενθύμισε ότι στο Survivor, ακόμα και η άμμος μπορεί να γίνει ολέθρια.

Μάικλ Σκούπιν (Season 2, Αυστραλία)

Ο πρώτος και χειρότερος, σίγουρα πιο τρομακτικός τραυματισμός στην ιστορία του ριάλιτι. Ο Αυστραλός παίκτης υπέφερε από σοβαρά εγκαύματα από τη φωτιά που είχε ανάψει στην κατασκήνωση, σε συνδυασμό με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Αποχώρησε στην 11η μέρα του ριάλιτι και επανήλθε μερικά χρόνια αργότερα σε νέο κύκλο, στις Φιλιππίνες.

Μια πληροφορία άσχετη με το παιχνίδι, αλλά σχετική με τον παίκτη: Όταν βγήκε από το Survivor, συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου και καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση.