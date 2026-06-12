Προς τη νέα πλατφόρμα «Άγιος Ιωσήφ» και «Άγιος Νεκτάριος»: Τα πρόσωπα στους κεντρικούς ρόλους

Σε νέα φάση έχει εισέλθει πλέον η τηλεόραση καθώς μέσα στην επόμενη διετία πολλές παραγωγές υψηλού κόστους που προβάλλονταν στην ελεύθερη τηλεόραση πλέον θα έχουν πρώτη προβολή στη νέα - υπό δημιουργία - συνδρομητική πλατφόρμα των Mega, ANT1, Alpha, STAR και εν συνεχεία θα παίρνουν το δρόμο για την ελεύθερη τηλεόραση.

Κάτι που ήδη έχει εφαρμόσει το ΑΝΤ1+ με τις «Σέρρες», τις «Ψυχοκόρες», το «Δικαστή» και άλλες τηλεοπτικές σειρές.

Τα γυρίσματα για τον «Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή» για λογαριασμό του Mega πάντως έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο πρώτος κύκλος της σειράς που αποτελείται από 12 ωριαία επεισόδια θα καταγράψει τον βίο και την πνευματική πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του Αγιορείτικου μοναχισμού.

Η σειρά ξεκινά με τον «κοσμικό» Φραγκίσκο Κόττη, πριν αποφασίσει να ακολουθήσει το δρόμο του μοναχισμού. Σε νεαρή ηλικία τον «Άγιο Ιωσήφ» θα υποδυθεί ο ηθοποιός Τάσος Λέκκας. Θα γίνει μια αναδρομή στα πρώτα χρόνια του Αγίου όταν ως έμπορος συντηρούσε τους δικούς του ενώ προετοιμαζόταν και για τη δημιουργία της δικής του οικογένειας.

Στη σειρά παίρνει μέρος και ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Κυριακίδης, ο οποίος θα υποδυθεί τον πατέρα Άνθιμο πρόσωπο καταλύτης στη μεταστροφή του Φραγκίσκου και την αλλαγή πορείας του.

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Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου ένα όραμα με δύο αγγέλους στάθηκε αρκετό για να ανατρέψει όλα όσα είχε σχεδιάσει. Ο Φραγκίσκος εγκαταλείπει την κοσμική του ζωή και παίρνει την απόφαση να μετακομίσει στο Άγιο Όρος, όπου θα αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην άσκηση και την προσευχή. Εκεί τη σκυτάλη του ρόλου θα αναλάβει ο Άρης Σερβετάλης, του οποίου η τελευταία δουλειά ήταν η ταινία «Ο δρόμος του θεού» όπου υποδύθηκε τον Άγιο Νεκτάριο.

Ο Άγιος Ιωσήφ είναι σύγχρονος Άγιος καθώς η αγιοκατάταξή του πραγματοποιήθηκε το 2020 με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, ενώ η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου.

Η σειρά θα έχει γυρίσματα στο Άγιον Όρος, στη Τήνο και στην Αθήνα στη Μονή Πεντέλης.

Η ζωή του Αγίου Νεκταρίου στη μικρή οθόνη θα ενσαρκωθεί από τον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη. Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρότζεκτ το οποίο αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει πάρει ακόμη οριστικό «πράσινο φως» είναι για λογαριασμό του Alpha και επίσης είναι πολύ πιθανό θα κάνει πρεμιέρα πρώτα στη νέα κοινή συνδρομητική πλατφόρμα των τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών.