Η εκπομπή που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 το Σαββατοκύριακο και η πρόταση σε πρόσωπο έκπληξη

Σε ενίσχυση του ενημερωτικού του προφίλ προχωρά από τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο ΑΝΤ1. Αυτό άλλωστε ήταν ξεκάθαρο μετά την ανάληψη της Γενικής Διεύθυνσης Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ από το Βασίλη Παπαδρόσο αλλά και την αναμενόμενη άφιξη της Σίας Κοσιώνη στο κανάλι του Αμαρουσίου σε ρόλο σχολιάστριας στο δελτίο ειδήσεων αλλά και παρουσιάστριας ενημερωτικής εκπομπής.

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Και ενώ πληροφορίες που μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται θέλουν τον ΑΝΤ1 να έχει προσεγγίσει τον Άκη Παυλόπουλο το συμβόλαιο του οποίου λήγει με τον ΣΚΑΪ στο τέλος της σεζόν, η στόχευση για τη νέα τηλεοπτική χρονιά είναι η πρωινή ενημέρωση να επανέλθει στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Δεν διευκρινίζεται ακόμη εάν θα είναι στην πολύ πρωινή ζώνη 7.00 – 10.00 ή θα ακολουθεί αμέσως μετά στο μοντέλο του «Σαββατοκύριακο με το Μάνεση» στον Alpha και τους «Δεκατιανούς» στον ΣΚΑΪ. Ως γνωστόν η πρωινή ενημέρωση του ΑΝΤ1 έχει απενεργοποιηθεί από τις αρχές του καλοκαιριού του 2024 όταν η Φαίη Μαυραγάνη μετακινήθηκε από το κανάλι στον ΣΚΑΪ αναλαμβάνοντας την πρωινή ενημερωτική εκπομπή στη θέση του Γιώργου Αυτιά ο οποίος με τη σειρά του μετακινήθηκε στην Ευρωβουλή.