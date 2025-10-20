Πρωτιά για τα Φαντάσματα στην τηλεθέαση της Κυριακής: Τα ποσοστά σε γενικό σύνολο και δυναμικό

Κορυφαία νούμερα τηλεθέασης σημείωσε η σειρά «Τα Φαντάσματα» του Star το βράδυ της Κυριακής, (19/10), σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση με υψηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό και μέσο όρο 19,5%.

Η νέα κωμική σειρά του Star πρόβαλε την Κυριακή (19/10) το τρίτο της επεισόδιο και προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού της μικρής οθόνης, δίνοντας του την πρωτιά στην τηλεθέαση.

Η σειρά αποτελείται από 10 επεισόδια συνολικά που θα προβάλλονται κάθε Κυριακή στις 21:00 και αποτελεί διασκευή της βρετανικής σειράς Ghosts σε σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου και με σκηνοθεσία της Αμαλίας Γιαννίκου.

Τα «φαντάσματα της σειράς υποδύονται οι: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Μετά την θεαματική πρωτιά της σειράς, ακολούθησε το The Voice με μέσο όρο 18,6% ενώ στη συνέχεια το IQ 160 με 16,3%. Το Don’t Forget the Lyrics είχε10,5%, η Γη της Ελιάς 9,7% και οι Τρομεροί Γονείς 9,1%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Δυναμικό κοινό

Τα Φαντάσματα – 19,5%

The Voice – 18,6%

IQ 160 – 16,3%

Don’t Forget the Lyrics – 10,5%

Γη της Ελιάς – 9,7%

Τρομεροί Γονείς – 9,1%

Γενικό Σύνολο

The Voice – 26,2%

Τα Φαντάσματα – 15,7%

Γη της Ελιάς – 15,7%

IQ 160 – 14,2%

Don’t Forget the Lyrics – 10,3%

Τρομεροί Γονείς – 9,4%