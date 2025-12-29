Το The Voice έφτασε στη μεγάλη του κορύφωση, με τους 9 φιναλίστ που επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό να ανεβαίνουν στη σκηνή του ΣΚΑΪ για τον τελικό της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στις 21:00.
Ένας μαραθώνιος ερμηνειών ολοκληρώνεται, με στόχο την ανάδειξη της καλύτερης φωνής της Ελλάδας.
Η 11η σεζόν του δημοφιλούς talent show ρίχνει αυλαία, αφήνοντας όμως αμέσως την υπόσχεση για την 12η, η οποία θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά αποκλειστικά σε παραγωγή του ΣΚΑΪ.
Μετά τις 18 εμφανίσεις του ημιτελικού, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης χάρισαν μια ξεχωριστή στιγμή, ερμηνεύοντας το νέο τους τραγούδι από την ταινία «Ο έρωτας γράφεται», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη χημεία τους επί σκηνής.
Οι 9 φιναλίστ που πέρασαν στον μεγάλο τελικό
#teamMazwnakis:
Χριστόδουλος Μυλωνάς
Βάγγος Δανέζης
Ελένη Τσαρίδου
#TeamHelena:
Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος
Μαρία Βαρδάκη
Θοδωρής Κουτσουπιάς
#TeamChristos:
Αφροδίτη Διαμαντίδου
Γιώργος Μεταξάς – Ιορδάνης Τεγκελίδης
#TeamPanistes:
Αυγή Χατζηπαύλου
Οι εννέα φιναλίστ ετοιμάζονται για τη βραδιά που θα κρίνει τα πάντα, διεκδικώντας τον τίτλο και το μεγάλο δισκογραφικό συμβόλαιο που μπορεί να αλλάξει την πορεία τους στη μουσική.
- Η αθόρυβη δουλειά του Τσιάρα, οι αγρότες που δεν ελέγχονται από κόμμα και ο ευρωβουλευτής που πάει Καρυστιανού
- Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου
- The Voice: Αυτοί είναι οι 9 φιναλίστ που διεκδικούν τη νίκη
- H υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον γιο της πριν πεθάνει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.