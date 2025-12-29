Μενού

The Voice: Αυτοί είναι οι 9 φιναλίστ που διεκδικούν τη νίκη

Οι 9 φιναλίστ του The Voice ετοιμάζονται για τον μεγάλο τελικό στον ΣΚΑΪ, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, μουσική και κορυφαίες ερμηνείες.

Τhe Voice
Τhe Voice | Glomex/ΣΚΑΪ
Το The Voice έφτασε στη μεγάλη του κορύφωση, με τους 9 φιναλίστ που επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό να ανεβαίνουν στη σκηνή του ΣΚΑΪ για τον τελικό της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Ένας μαραθώνιος ερμηνειών ολοκληρώνεται, με στόχο την ανάδειξη της καλύτερης φωνής της Ελλάδας.

Η 11η σεζόν του δημοφιλούς talent show ρίχνει αυλαία, αφήνοντας όμως αμέσως την υπόσχεση για την 12η, η οποία θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά αποκλειστικά σε παραγωγή του ΣΚΑΪ.

Μετά τις 18 εμφανίσεις του ημιτελικού, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης χάρισαν μια ξεχωριστή στιγμή, ερμηνεύοντας το νέο τους τραγούδι από την ταινία «Ο έρωτας γράφεται», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη χημεία τους επί σκηνής.

Οι 9 φιναλίστ που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

#teamMazwnakis:

  • Χριστόδουλος Μυλωνάς

  • Βάγγος Δανέζης

  • Ελένη Τσαρίδου

#TeamHelena:

  • Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος

  • Μαρία Βαρδάκη

  • Θοδωρής Κουτσουπιάς

#TeamChristos:

  • Αφροδίτη Διαμαντίδου

  • Γιώργος Μεταξάς – Ιορδάνης Τεγκελίδης

#TeamPanistes:

  • Αυγή Χατζηπαύλου

 

Οι εννέα φιναλίστ ετοιμάζονται για τη βραδιά που θα κρίνει τα πάντα, διεκδικώντας τον τίτλο και το μεγάλο δισκογραφικό συμβόλαιο που μπορεί να αλλάξει την πορεία τους στη μουσική.

 

