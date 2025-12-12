Στις 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τηλεοπτική επιστροφή του Γιώργου Αγγελόπουλου.
Ο πλέον διάσημος νικητής του «Survivor» επιστρέφει στον κόσμο των στίβων μάχης με διαφορετικό όμως τρόπο.
Μέσα από τη συνδρομητική πλατφόρμα του ΑΝΤ1, το ΑΝΤ1 + θα προβληθεί το MCP Warrior, ένα μαχητικό show που ακολουθεί MMA αθλητές από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι ζουν, προπονούνται και ανταγωνίζονται για το μεγάλο έπαθλο.
Τα γυρίσματα του πρότζεκτ είναι αρκετά προχωρημένα.
Σε δεύτερο χρόνο το πρόγραμμα αναμένεται να προβληθεί και μέσω της ελεύθερης συχνότητας του τηλεοπτικού σταθμού του Αμαρουσίου.
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ξυλούρης στην Εξεταστική: «Δεν με λένε Φραπέ αλλά Τζίτζη» - Ένταση με την Κωνσταντοπούλου
- Χάος στη Βουλή μετά την ατάκα Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν»
- Καστοριά: Τεράστιο φίδι βρέθηκε να «κατοικεί» μέσα σε λεκάνη τουαλέτας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.