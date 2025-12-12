Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+

Μενού

Στον κόσμο των στίβων μάχης με διαφορετικό όμως τρόπο, επιστρέφει ο πλέον διάσημος νικητής του «Survivor», ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Στις 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τηλεοπτική επιστροφή του Γιώργου Αγγελόπουλου.

Ο πλέον διάσημος νικητής του «Survivor» επιστρέφει στον κόσμο των στίβων μάχης με διαφορετικό όμως τρόπο.

Μέσα από τη συνδρομητική πλατφόρμα του ΑΝΤ1, το ΑΝΤ1 + θα προβληθεί το MCP Warrior, ένα μαχητικό show που ακολουθεί MMA αθλητές από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι ζουν, προπονούνται και ανταγωνίζονται για το μεγάλο έπαθλο.

Τα γυρίσματα του πρότζεκτ είναι αρκετά προχωρημένα.

Σε δεύτερο χρόνο το πρόγραμμα αναμένεται να προβληθεί και μέσω της ελεύθερης συχνότητας του τηλεοπτικού σταθμού του Αμαρουσίου.

