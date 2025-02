Το ψέμα της influencer που εξαπάτησε τον κόσμο έγινε σειρά στο Netflix

Η νέα δραματική σειρά του Netflix δεν θα πρέπει να αφήσει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Η ιστορία που προβάλλει είναι αληθινή, τα γεγονότα δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας και όσο κι αν δεν μπορούν κάποιοι να το πιστέψουν, η ζωή της πρωταγωνίστριας ακολούθησε αυτήν τη διαδρομή.

Πρόκειται για τη σειρά με τίτλο "Apple Cider Vinegar" η οποία περιστρέφεται γύρω από την ζωή μιας wellness influencer με το όνομα Belle Gibson, η οποία εξαπάτησε τους ανθρώπους της Αυστραλίας υποστηρίζοντας ψευδώς ότι είχε καρκίνο, ώστε να κερδίσει followers και φήμη.

Η υπόθεση είχε ανακοινωθεί εδώ και καιρό ότι θα γίνει σειρά στο Netflix έτσι οι θεατές αδημονούσαν για την 6η Φεβρουαρίου, τη μέρα που η άνοδος και η πτώση της influencer από την Αυστραλία, θα ήταν διαθέσιμη στην πλατφόρμα.

Η σειρά εστιάζει στο πώς η Belle Gibson (την οποία υποδύεται η Κέιτλιν Ντέβερ) ισχυρίστηκε ότι είχε «θεραπεύσει» τον καρκίνο του εγκεφάλου της μέσω ενός συνδυασμού ευεξίας και υγιεινής ζωής.

H limited σειρά έξι επεισοδίων είναι επίσης εμπνευσμένη από το βιβλίο The Woman Who Fooled the World (2017) των δημοσιογράφων Beau Donelly και Nick Toscano που διερεύνησαν την υπόθεση που συγκλόνισε την Αυστραλία.

Η Gibson είχε στήσει μια αυτοκρατορία πάνω στο ψέμα της και ήταν από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της εποχής. Μάλιστα, στα τέλη του 2014, τιμήθηκε με τον τίτλο του "Cosmopolitan's Fun Fearless Female", ενώ η "Elle Australia" την τίμησε την ίδια χρονιά με τον τίτλο «της πιο εμπνευσμένης γυναίκας που έχεις γνωρίσει».

Στη σειρά οι θεατές παρακολουθούν πως η influencer έπεσε η ίδια στην παγίδα που είχε στήσει και αναγκάστηκε να ομολογήσει το ψέμα της αλλά και τις δικαστικές διαμάχες που ακολούθησαν στη συνέχεια.

Η Samantha Strauss, η βραβευμένη δημιουργός της σειράς, δήλωσε ότι έκανε το "Apple Cider Vinegar" με αφορμή αυτήν την παρανοϊκή αληθινή ιστορία: «Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς τα ΜΜΕ χρησιμοποιούν το φαγητό ως όπλο εναντίον μας και πόσο λαχταρούμε τη τροφή, αλλά και πόσο ακριβό είναι να προσπαθούμε να είμαστε καλά και υγιείς».

Δείτε το τρέιλερ