Ψυχαγωγία Κυριακάτικα: Τι τηλεθέαση σημείωσε η πρεμιέρα της εκπομπής με τον Θανάση Πάτρα

Πρεμιέρα είχε χθες Κυριακή (22/3) στην prime time ζώνη του Open η εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» με τον Θανάση Πάτρα μετά τις αλλαγές που έκανε ο σταθμός στο πρόγραμμά του.

Η νέα βραδινή εκπομπή του σταθμού κλήθηκε να αντιμετωπίσει στους πίνακες τηλεθέασης Survivor, το Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος, το Τελευταίο Νησί και τις ταινίες Παπαφλέσσας και Ευτυχία.

Στο δυναμικό κοινό το Ψυχαγωγία κυριακάτικα συγκέντρωσε 3,7%, ενώ στο γενικό σύνολο η τηλεθέαση ήταν μία μονάδα παραπάνω, στο 4,7%.

Από κει και πέρα στο δυναμικό κοινό πρώτο ήρθε το Survivor με 10,2%, ακολούθησε η Ευτυχία με 9,8%, ο Παπαφλέσσας με 9,6% και το Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος με 8,8%, ενώ Το Τελευταίο Νησί συγκέντρωσε μέσο όρο 3,6%.

Στο γενικό σύνολο πρώτο ήταν και πάλι το Survivor με 13,3%, ακολούθησε το Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος με 12,5%, ο Παπαφλέσσας με 11,8%, η Ευτυχία με 9,2%, ενώ το Το Τελευταίο Νησί σημείωσε μέσο όρο 4,1%.