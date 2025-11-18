Ράδιο Αρβύλα: Μπηχτή Κανάκη σε ΣΚΑΪ για το Survivor Αθηναίοι Vs Επαρχιώτες

Ο Αντώνης Κανάκης και οι τηλεθεατές του Ράδιο Αρβύλα αδυνατούν να πιστέψουν ότι το Survivor Αθηναίοι Vs Επαρχιώτες που έχει ανακοινώσει ο ΣΚΑΪ δεν είναι κάποια τρολιά, ένα από αυτά τα χιουμοριστικά βίντεο που ο παρουσιαστής σκαρώνει με την παρέα της Θεσσαλονίκης.

«Όπως μάθαμε, ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Πιστέψτε με όταν σας το λέω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που με ρωτούσαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα, αν αυτό που δείξαμε ότι το Survivor θα είναι Αθηναίοι Vs Επαρχιώτες, είναι αλήθεια, ή αν το φτιάξαμε εμείς. Τους έλεγα παιδιά έτσι είναι, αυτό αποφάσισαν να κάνουν.

Είναι αλήθεια λοιπόν, Αθηναίοι εναντίον Επαρχιωτών το Survivor 2026. Αφού το εμπεδώσαμε, ξέρουμε γιατί, επειδή οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές, ο ΣΚΑΪ μας εμπιστεύτηκε κάποια πλάνα από το Survivor που έρχεται σε αποκλειστικότητα. Μόνο στο Ράδιο Αρβύλα. Δείτε πώς θα είναι», είπε ο Αντώνης Κανάκης προλογίζοντας το βίντεο της εκπομπής με «φανταστικά» πλάνα, αφού να θυμίσουμε οι σχέσεις των Ράδιο Αρβύλα και του ΣΚΑΪ εδώ και αρκετά χρόνια περιορίστηκαν στις δικαστικές αίθουσες.