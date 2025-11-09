Survivor: Οι 3 μεγάλες αλλαγές και το πάρτι στο X με Αθηναίους vs Επαρχιώτες - «Έλα Αλέκο ήρθαν οι βλάχοι»

Το Survivor επιστρέφει στον ΣΚΑΪ στις αρχές του 2026 και όπως φαίνεται η παραγωγή έχει βαλθεί φέτος να κάνει το παν, ώστε ο νέος κύκλος να μην περάσει σε καμία περίπτωση απαρατήρητος, όπως συνέβη με τον τελευταίο που προβλήθηκε το φθινόπωρο του 2024 και είχε περιοριστεί σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή που ανακοινώθηκε αφορά τις δύο ομάδες και είναι ικανή να δημιουργήσει «μεγάλη φασαρία» γύρω από το ριάλιτι επιβίωσης όταν αυτό θα ξεκινήσει να προβάλλεται εάν κρίνουμε από το γεγονός ότι ήδη από χθες που βγήκε το τρέιλερ για τον νέο κύκλο στον αέρα, το #survivorGR trendάρει σταθερά ψηλά στο ελληνικό X.

Και επειδή είναι πολύ πιθανό να απορεί κανείς, ποια είναι η αλλαγή στις ομάδες, η απάντηση είναι η εξής: αποχαιρετάμε, όπως έλεγε η Μαρία Μπεκατώρου στο Your Face Sounds Familiar, Διάσημους - Μαχητές, οι οποίοι στη συνέχεια γίνονταν Κόκκινοι - Μπλε, αλλά και τους Τίγρεις (Κίτρινους) - Αετούς (Πράσινους) και υποδεχόμαστε τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες!

Όχι, δεν πρόκειται για κάποια τρολιά, όπως θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος άλλος «πιο κακοπροαίρετος και πιο πονηρεμένος» από εμάς, αλλά αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου Survivor: να χωριστεί η Ελλάδα στα δύο όπως αναφέρει το τρέιλερ του ΣΚΑΪ και να δούμε πού θα καταλήξει η αναμέτρηση: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο X έχει στηθεί πάρτι από χθες Σάββατο (8/11) με τους χρήστες να σχολιάζουν τη νέα κεντρική ιδέα, επιστρατεύοντας μέχρι και αγαπημένους ήρωες της ελληνικής μυθοπλασίας με πρώτη και καλύτερη την πιο αγαπημένη κακιά της ελληνικής τηλεόρασης, τη Σωσώ από τα Εγκλήματα να καλωσορίζει τους «βλάχους» - κουμπάρους, αλλά και τη Βίβιαν από το Κάτω Παρτάλι.

Ο Λιανός όταν υποδεχτεί τους νέους παίκτες 🤭#survivorGR pic.twitter.com/74mZz141yw — Redchaos (@Redchaos77) November 8, 2025

#survivorGR Η φαση οταν δουν οι Αθηναιζει τους υπολοιπους 😂😂😂😂 pic.twitter.com/SC7pZP5cRb — AliceKJa (@AliceKJa1) November 8, 2025

Μια μικρή γεύση του τι έχει σχολιαστεί στο X, μπορείτε να πάρετε στα παρακάτω απολαυστικά tweets. Το σίγουρο είναι ότι η παραγωγή έστρεψε ήδη τα βλέμματα στον νέο κύκλο του Survivor, αφού μην ξεχνάμε τον χρυσό κανόνα «any publicity is good publicity», με άλλους να γίνονται φαν της νέας ιδέας και άλλοι να την κατακεραυνώνουν. Αν μη τι άλλο το X θα παίρνει «φωτιά», το μόνο σίγουρο.

#survivorGR....

Γιατί δεν τον κάνατε Αθηναίοι VS Σπαρτιάτες να αναβιώσουμε και τον Πελοποννησιακό πόλεμο;;🗡️🛡️🏺 pic.twitter.com/8aO6w7mnHm — 🦁Τουλίπα🥇🥈🥉🏆✌️ (@fYfbUk5PObrzmKt) November 8, 2025

Αθηναιοι vs επαρχιωτες



Θεσσαλονικιες τωρα που τις ειπαν επαρχιωτισσες :



#survivorgr pic.twitter.com/kpFt6shWIb — Gilda (@moment4222) November 8, 2025

Οι αθηναιοι που θα βρεθουν,ολοι απο επαρχια ειναι 😂😂😂😂#survivorGR — Μια απο το χωριο 🖕♈ (@varemeni_) November 8, 2025

#survivorGR



Παραγωγή: Καλώς ήρθατε Αθηναίοι στο Survivor!



Οι Αθηναίοι🥂 χαιρετούν τους επαρχιώτες παίκτες🚜🐑 pic.twitter.com/FsxCZHKU9c — Cav🅰️lariS🎸☮️ (@Cavalaris21) November 8, 2025

Πιστεύω πως το Αθηναίοι vs επαρχιώτες θα ναι ξεκάθαρα πιο πιασάρικο πιο ενδιαφέρον και πιο ιντριγκαδόρο από το διάσημοι vs μαχητές μιας και το 99% των διάσημων δεν το ήξερε ούτε η μαμά τους #survivorGR — exathlonitis (@exathlonitis) November 9, 2025

Μαζί με την αίτηση σας για μια θέση στο φετινό #survivorGR πρέπει να προσκομίσετε και πιστοποιητικό γέννησης 😅😅😅 — 🪄Snape(Christin) (@Christine_kapr) November 9, 2025

#survivorgr αμα θελουν να κανουν σερβαιβορ της προκοπης πρεπει να πανε με αριστεροι-δεξιοι — legend10 (@kouvas7) November 8, 2025

#survivorGR Μανιάτες- Κρητικοι πιστεύω θα εσπαγε ταμεία . — 🏆🏆 Διπλοκουπατη Ζavarakatranemia 🌞🌞🌪🐟 (@densevlepo) November 8, 2025

Στις αλλαγές που φέρνει ο νέος κύκλος του Survivor συγκαταλέγεται ο υπερδιπλασιασμός του μεγάλου επάθλου, από τα 100.000 στα 250.000 ευρώ που ούτε αυτό έμεινε ασχολίαστο στο X, αλλά και η επιστροφή της ψηφοφορίας του κοινού που θα κρίνει ποιος παίκτης μένει και ποιος φεύγει.

250.000 € επαθλο, να δείτε που θα τους ρίξουν στη ζούγκλα ,να τους κυνηγάνε λιοντάρια #survivorGR — 🤙👐Σπλήνα (@PPhrou) November 8, 2025

Το αν θα δούμε παίκτες προηγούμενων κύκλων στο νέο Survivor παραμένει άγνωστο αν και μάλλον φαντάζει δύσκολο με τα νέα δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι λίγοι οι φαν του reality επιβίωσης που έχουν δηλώσει μέσω X επανειλημμένα ότι έχουν κουραστεί να βλέπουν γνώριμες φυσιογνωμίες.

Ωστόσο, έναν παίκτη που βλέπουμε στο X ότι θέλουν μέσα στο παιχνίδι είναι ο νικητής του φετινού Big Brother, Χρήστος Ντεντόπουλος, ο οποίος αν μπει, είναι ξεκάθαρο σε ποια ομάδα θα ενσωματωθεί και αν μη τι άλλο θα έχει ορκισμένους φαν από την πρώτη κιόλας μέρα.

Τούρκε βάλε τον Χρήστο , τον άρχοντα και όλοι θα γίνουμε επαρχιώτες αλήθεια. Ψηφίζουμε αφού. Πάλι νικητή θα τον βγάλουμε και ας σέρνεται #bigbrothergr #survivorGR pic.twitter.com/feRgTQR3ax — 😈 ΓΑΤΟΥΛΑ😽😽😼😼⚡ (@gatoula8887) November 9, 2025

Ο ίδιος εμφανίστηκε σήμερα (9/11) στην εκπομπή Weekend Live και όταν ρωτήθηκε για το αν θα έμπαινε στο Survivor, δεν είπε όχι, δεν είπε ναι, αλλά με την απάντηση που έδωσε ήταν σα να κλείνει ραντεβού με τους τηλεθεατές για τον Ιανουάριο, λέγοντας πως αν μη τι άλλο το κλίμα στον Άγιο Δομίνικο ευνοεί για να μην πεινάσει η ομάδα του.

Τώρα αν το εννοούσε ή αν ήταν απλά ένα «τρικ» για να αυξηθεί και άλλο ο θόρυβος γύρω από το Survivor, αφού ήταν ο πιο αγαπητός παίκτης του Big Brother, μένει να το δούμε.

Πάντως, αν σκεφτεί κανείς ότι η Ζωή Ασουμανάκη βρέθηκε μέσα σε λίγους μήνες από τις ακτές του Αγίου Δομίνικου στο σπίτι του Big Brother, δεν είναι καθόλου απίθανο εκείνος να ακολουθήσει την αντίθετη πορεία.