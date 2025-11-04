Ράδιο Αρβύλα: Τι τηλεθέαση σημείωσαν στην πρεμιέρα τους στον ΑΝΤ1

Πρεμιέρα είχαν οι Ράδιο Αρβύλα χθες Δευτέρα (3/11) στον ΑΝΤ1 με τον Αντώνη Κανάκη και την παρέα του να σατιρίζουν με τον δικό τους τρόπο τα θέματα της επικαιρότητας.

Οι τηλεθεατές ανυπομονούσαν, όπως φάνηκε, για την επιστροφή των Ράδιο Αρβύλα, αφού τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο ο μέσος όρος τηλεθέασης της εκπομπής ήταν μεγαλύτερος τόσο της σειράς του Alpha, «Να Μ' αγαπάς» όσο και των κεντρικών δελτίων ειδήσεων που έπαιζαν απέναντι σε Mega, Star, ΣΚΑΪ.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το Ράδιο Αρβύλα συγκέντρωσε 22,5%, ενώ το Να Μ' αγαπάς 11,9% αντίστοιχα, ενώ στο γενικό σύνολο η εκπομπή του ΑΝΤ1 σημείωσε 20,7% και η καθημερινή σειρά του Alpha 18,8%.

Όσον αφορά τα δελτία ειδήσεων που έπαιζαν απέναντι, στο δυναμικό κοινό οι ειδήσεις του Mega συγκέντρωσαν 16,2%, του Star 13,9% και του ΣΚΑΪ 8,3%, ενώ στο γενικό σύνολο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega σημείωσε μέσο όρο 16,3%, του Star 11,2% και του ΣΚΑΪ 8,3%.