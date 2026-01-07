Ράνια Τζίμα για τις δηλώσεις Βαρουφάκη περί ναρκωτικών: «Μεγάλη ελαφρότητα»

Τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη ο οποίος αναφέρθηκε στις εμπειρίες που είχε με ναρκωτικές ουσίες στο παρελθόν σχολίασαν μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης.

Η ανκοργούμαν σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τα πολιτικά πρόσωπα, οι πολιτικοί αρχηγοί που κινούνται στη δημόσια σφαίρα, πρέπει να έχουν αίσθηση της επιδραστικότητας που μπορεί αν έχουν σε νέους ανθρώπους. Μεγάλη ελαφρότητα βλέπω από τον κύριο Βαρουφάκη, να περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία… δεν ξέρω».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασε «Αίσθηση πρέπει να έχουν όλοι. Αυτοί πρέπει να έχουν μεγαλύτερη γιατί η προβολή τους είναι μεγαλύτερη. Ο κύριος Βαρουφάκης βγαίνει με τον γνωστό του ναρκισσισμό και περιγράφει πώς πήρε ναρκωτικό και πώς θα πάρει μετά και η Μέρκελ να μαστουρώσει και πώς δεν βρίσκει μαριχουάνα».

Και συνέχισε σε ειρωνικό τόνο: «Στεναχωριέμαι, συμπαρίσταμαι στον κύριο Βαρουφάκη που δεν βρίσκει χόρτο, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το μοιράζουμε εμείς. Η ελαφρότητα είναι που με τρελαίνει γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν και υπουργός. Μπορεί να έχεις κάνει πολλά στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να το διαφημίζεις. Ιδίως αν αυτά που διαφημίζεις να εκληφθούν ως εμπόρευμα από αυτόν που θα τα ακούσει».

«Αν, δε, ο κ. Βαρουφάκης δεν το καταλαβαίνει αυτό, τότε ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να φανταστώ, ότι το έλαβε υπόψιν του, το κατάλαβε ότι μπορεί να το πει και μπορεί να προκαλέσει και μπορεί να αποτελέσει υποκείμενο μίμησης και να το έκανε. Αν δεν το κατάλαβε, ακόμα χειρότερα” υπογράμμισε με τη σειρά της η Ράνια Τζίμα.