Ράνια Τζίμα: «Ήταν μάλλον διαρροή πανικού η "εγκληματική οργάνωση" για να φοβίσουν τους αγρότες»

Μιλώντας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν άτομα που ταυτοποιήθηκαν ο Γιάννης Πρετεντέρης σημείωσε:

«Είδα το παρελθόν τους και οι περισσότεροι έχουν παραβεί ως τώρα όλο τον ποινικό κώδικα, εδώ και χρόνια. Όπλα, ναρκωτικά, εμπορία, εγκληματική οργάνωση είναι εκ των πραγμάτων».

Διαβάστε ακόμα: Λειτουργούν τα αεροδρόμια σε Χανιά, Ηράκλειο: Πότε ξανακλείνουν - Τι αποφάσισαν οι αγρότες

Η Ράνια Τζίμα αντέδρασε σχολιάζοντας πως: «Μια κατηγορία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση θα πρέπει να εδραιωθεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η διαρροή αυτή από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα. Ήταν μάλλον μια διαρροή πανικού για να φοβίσουν τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στα εκατοντάδες μπλόκα ανά την Ελλάδα. Ήταν ένα μήνυμα που προφανώς πήγαινε σε όλους».