Λειτουργούν τα αεροδρόμια σε Χανιά, Ηράκλειο: Πότε ξανακλείνουν - Τι αποφάσισαν οι αγρότες

Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης επαναλειτουργεί μερικώς, έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις του αερολιμενάρχη με εκπροσώπους των αγροτών που πραγματοποιούν κινητοποιήσεις στον χώρο του αεροδρομίου.

Νωρίτερα, μετά τη συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας για την απελευθέρωση δύο συλληφθέντων, οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την πίστα, επιτρέποντας την επανεκκίνηση της λειτουργίας. Η εξέλιξη αυτή, πάντως, προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα αγροτών που διαφωνούν με τον συμβιβασμό.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί δέκα πτήσεις. Λίγο μετά τις 18:00, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι, ως ένδειξη καλής θέλησης, θα επιτρέψουν τη λειτουργία του αεροδρομίου μέχρι τις 23:00.

Μετά την ώρα αυτή αναμένεται νέα διακοπή λειτουργίας έως τις 10:00 το πρωί, οπότε και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων και το ενδεχόμενο συνέχισης των κινητοποιήσεων.

Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και για το αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο επίσης λειτουργεί μερικώς. Οι αφίξεις πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ οι αναχωρήσεις θα γίνονται περιορισμένα, μία ανά τρεις ώρες, έως τις 10:00 το πρωί.

Δικογραφία για αγρότες για επεισόδια σε Ηράκλειο, Χανιά

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται σε Ηράκλειο και σε Χανιά, η διαδικασία ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν νωρίτερα στα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και αστυνομικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και φέρεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, νωρίτερα στο Ηράκλειο έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχαν μαζί τους αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Από τις συγκρούσεις φέρεται να τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ υπάρχουν αναφορές για άλλους 7, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

