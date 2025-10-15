Μενού

Ράνια Τζίμα: «Καρφιά» για την κυβέρνηση με αφορμή τις δηλώσεις Καραμανλή - «Δεν μπορώ να καταλάβω καν»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ράνια Τζίμα την ερμηνεία της κυβέρνησης για την ομιλία του Κώστα Καραμανλή.

Αιχμηρή εμφανίστηκε η Ράνια Τζίμα αναφορικά με την ερμηνεία που δίνει η κυβέρνηση στην προειδοποίηση του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, ότι η χώρα κινδυνεύει από μείζονα πολιτική κρίση που μπορεί να μετατραπεί σε εθνική.

Πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση ισχυρίστηκαν ότι ο Κώστας Καραμανλής δείχνει την αντιπολίτευση, με τη Ράνια Τζίμα να σχολιάζει:

«Συγγνώμη, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να παρακολουθήσω τον συλλογισμό. Ο καθένας αναπτύσσει όποιον συλλογισμό θέλει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω καν».

