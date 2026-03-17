Πρεμιέρα χθες Δευτέρα (16/3) για το Real View στη μεσημεριανή ζώνη του Open μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού και η τηλεθέαση κινήθηκε μάλλον στα ίδια επίπεδα με τα ποσοστά που σημείωνε στην prime time ζώνη.

Αναλυτικότερα, το Real View, το οποίο θα μεταδίδεται τώρα καθημερινά στις 14.15, συγκέντρωσε στο δυναμικό κοινό μέσο όρο 3,1% και στο γενικό σύνολο 3,2%.

Σίγουρα, όμως, είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, ενώ να αναφέρουμε ότι η εκπομπή του Θανάση Πάτρα που προβαλλόταν μέχρι τώρα εκείνη την ώρα, γίνεται εβδομαδιαία και θα προβάλλεται πλέον κάθε Κυριακή στις 19.50 με τίτλο «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και θα έχει τρίωρη διάρκεια.