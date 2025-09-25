Μετά από σχεδόν μια εβδομάδα αναστολής της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel), ο παρουσιαστής επέστρεψε την Τρίτη (23/09) κάνοντας ρεκόρ δεκαετίας στα νούμερα τηλεθέασης σύμφωνα με την Disney.

Περίπου 6,26 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το Jimmy Kimmel Live την Τρίτη - περίπου το τριπλάσιο των μέσων τηλεθεάσεων - παρά το γεγονός ότι περίπου το ένα τέταρτο των σταθμών ABC στις ΗΠΑ δεν το μετέδωσαν.

Άλλα 26 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν τον συγκινητικό 28λεπτο μονόλογο του Kimmel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την Disney.

Τα αρχικά στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν από την εταιρεία ανάλυσης Nielsen, πιθανότατα θα αυξηθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς θα συλλέγονται περισσότερα δεδομένα. Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την τηλεθέαση μέσω streaming.

Συγκριτικά, το Jimmy Kimmel Live προσέλκυσε κατά μέσο όρο 1,42 εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρη τη σεζόν 2024-2025.

Η εκπομπή της Τρίτης ήταν η πρώτη του Tζίμι Κίμελ, από τότε που αποσύρθηκε από τον αέρα την περασμένη εβδομάδα. Το ABC και η μητρική του εταιρεία Disney είχαν δηλώσει ότι ανέστειλαν την εκπομπή λόγω των σχολίων που έκανε για τον άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Στον μονόλογο που αποτέλεσε την πέτρα του σκανδάλου, ο παρουσιαστής είπε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του «προσπαθούσαν απεγνωσμένα να χαρακτηρίσουν αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς» και προσπαθούσαν να «κερδίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό».

Ο Κίμελ συνέκρινε επίσης την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του Κερκ με «τον τρόπο που ένα τετράχρονο παιδί θρηνεί ένα χρυσόψαρο».

Η απόφαση να ανασταλεί η εκπομπή του ήρθε λίγες ώρες μετά την απειλή του Brendan Carr, προέδρου της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής για τις τηλεοπτικές εκπομπές, της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), να λάβει μέτρα κατά του ABC και της Disney για τα σχόλια του Κίμελ.

Η διαμάχη πυροδότησε εθνικές συζητήσεις σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

Τζίμι Κίμελ: Τα πρώτα λόγια στον τηλεοπτικό αέρα

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Τρίτης, ο Κίμελ, με δάκρυα στα μάτια, δήλωσε ότι «ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα». Κατηγόρησε επίσης τον κ. Καρ για «τακτικές όχλου».

Ο κωμικός επέκρινε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ για το αίτημά του να απολυθούν οι συνάδελφοί του που παρουσιάζουν βραδινές εκπομπές – οι οποίοι είναι όλοι συχνά επικριτές του προέδρου, καθώς σχολιάζουν τα σημαντικότερα νέα της ημέρας.

«Ο ηγέτης μας χαίρεται που άνθρωποι χάνουν τα μέσα διαβίωσής τους επειδή δεν αντέχει τα αστεία», είπε ο Kimmel, προσθέτοντας ότι το γεγονός ότι ο Trump υποστηρίζει ανοιχτά την απώλεια των θέσεων εργασίας αυτών των ανθρώπων είναι «αντιαμερικανικό» και «επικίνδυνο».

Η επιστροφή του Kimmel επαινέθηκε από ορισμένους διάσημους υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός Ben Stiller, ο οποίος εξήρε τον «λαμπρό μονόλογο». Ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτή από όλους.

Ο Τραμπ επέκρινε την επανένταξή του, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Τζίμι Κίμελ».

Με πληροφορίες από BBC