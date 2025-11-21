Ρεκόρ συμμετοχών και τεράστιες αλλαγές στο νέο Survivor - Πότε ξεκινά, ποιος θα παρουσιάζει

Το «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες» του νέου «Survivor» σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προφανώς όμως πέτυχε το στόχο του: Να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader και παρά το μεγάλο απόθεμα συμμετοχών που υπάρχει στη σχετική «θυρίδα» της εταιρείας παραγωγής Acun Medya υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών για μια θέση στο νέο ρόστερ του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Δεν θα είναι όμως μόνο οι «Αθηναίοι» και οι «Επαρχιώτες», οι «Κόκκινοι» και οι «Μπλε» η μόνη αλλαγή στο πρόγραμμα. Οι ψηφοφορίες του κοινού επιστρέφουν και μάλιστα σε διάφορες φάσεις.

Θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε σχέση με πέρσι αλλά και σε σχέση με όσα είδαμε πρόσφατα στο «Exathlon» οι στίβοι μάχης αλλά και οι δοκιμασίες θα είναι σε πιο βατό επίπεδο για τους διαγωνιζόμενους. Ήδη έχει ξεκινήσει η πρώτη προεπιλογή παικτών και η διαδικασία θα εντατικοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Η έναρξη του νέου «Survivor» αναμένεται στη συχνότητα του ΣΚΑΪ το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Παρουσιαστής και πάλι θα είναι ο Γιώργος Λιανός.