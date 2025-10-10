Το Ρετιρέ πριν το Ρετιρέ: Η χαμένη τηλεοπτική σειρά του Κώστα Βουτσά

Το 1990, το τηλεοπτικό κανάλι ΑΝΤ1 ξεκινούσε το δικό του «ταξίδι» στην ιδιωτική τηλεόραση, με ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε ειδήσεις, ψυχαγωγικές εκπομπές, σειρές μυθοπλασίας και γενικότερα ό,τι παρακολουθούσαν οι θεατές της εποχής όταν συντονίζονταν στο MEGA. Μέσα στην παρουσίαση προγράμματος του καναλιού, εντοπίζουμε μια σειρά, με έναν πολύ γνώριμο πρωταγωνιστή. Είναι ο Κώστας Βουτσάς!

Είμαστε στην εποχή που έχει ξεπέσει η μόδα της βιντεοκασέτας και οι πασίγνωστοι ηθοποιοί της Φίνος Φιλμ αναζητούν κάποιο νέο σημείο αναφοράς, κάποιο μέσο για να διατηρήσουν την επαφή με το κοινό. Ο Θανάσης Βέγγος γίνεται «Θανάσης Παπαθανάσης» σε αστυνομική σειρά με στοιχεία φαρσοκωμωδίας, η Αλίκη Βουγιουκλάκη εμφανίζεται στο «Και Εύθυμη και Χήρα», σε μια μάλλον αυτοαναφορική συμμετοχή και ο Κώστας Βουτσάς υποδύεται τον μέσο, ταλαίπωρο νεοέλληνα σε μια σειρά με αυτοτελείς ιστορίες, με «Ιστορίες Χωρίς Δάκρυα».

Η περιγραφή της σειράς μέσα από το retrodb.gr

«Αυτοτελείς ιστορίες κάθε Πέμπτη πάνω σε διηγήματα του Παναγιώτη Παπαδούκα, με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Κώστα Βουτσά, που σατίριζαν τον σημερινό (εκείνης της εποχής) νεοέλληνα και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει, στην προσπάθεια του να επιβιώσει στη σύγχρονη Αθήνα.

Ηθοποιοί: Κώστας Βουτσάς, Στάθης Νικολαϊδης, Πέτρος Φιλιππίδης, Έλντα Πανοπούλου, Νεφέλη Ορφανού, Στράτος Χρήστου, Βασίλης Λαζαρίδης, Κωνσταντίνα Κούτσιου, Ναταλία Τσαλίκη , Αντώνης Τρικαμηνάς, Στέλλα Παπαδημητρίου, Πάνος Βέλιας, Κατερίνα Γούναρη»

Άξιζε η συγκεκριμένη σειρά;

Είναι μια σειρά που διήρκεσε δύο σεζόν (1990-92), με 77 επεισόδια και εικάζουμε πως οι συντελεστές της προσπάθησαν όσο μπορούσαν να ανταγωνιστούν το «βαρύ πυροβολικό» που έπαιζε στο απέναντι κανάλι, τις «Τρεις Χάριτες» δηλαδή και μετά τους «Απαράδεκτους», που έκαναν το ένα ρεκόρ τηλεθέασης μετά το άλλο.

Οι «Ιστορίες Χωρίς Δάκρυα» είναι ενταγμένες στο πλαίσιο μιας τάσης όπου η τηλεοπτική μυθοπλασία παίρνει το ρόλο ενός θερμόμετρου που προσπαθεί να καταγράψει προβλήματα και βάσανα και παρεξηγήσεις του μέσου νεοέλληνα. Στις συναλλαγές με το Δημόσιο ο μέσος νεοέλληνας δεν βρίσκει ποτέ το δίκιο του, στις συνεννοήσεις με τον προιστάμενο στη δουλειά, βγαίνει πάντα ρηγμένος, στο δρόμο είναι πολύ επίφοβο να τον πατήσουν ενώ ο/η σύντροφος του δεν καταλαβαίνει τι περνάει και έχει παράλογες απαιτήσεις και οι γονείς του συνήθως είναι φορτικοί και αγχώδεις.

Πρόκειται για ένα δραματουργικό μοτίβο που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχε καθιερώσει ο Γιάννης Δαλιανίδης με τα «Καθημερινά», την εύθυμη σειρά με τους Γιώργο Κωνσταντίνου - Ξένια Καλογεροπούλου που είχε δημιουργήσει στα μέσα της δεκαετίας του '80 για την ΕΡΤ. Μια εκδοχή της σειράς αυτής για τη δεκαετία του '90, ήταν το «Ρετιρέ».

Δεν είναι ακριβώς «αδελφάκια» το Ρετιρέ και οι Ιστορίες Χωρίς Δάκρυα, αλλά σίγουρα τα λες πρώτα ξαδέλφια.