Το Ριφιφί του Τσαφούλια έρχεται στην τηλεόραση - Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί

Δύο επιτυχημένες παραγωγές της συνδρομητικής τηλεόρασης εξασφάλισε ο Alpha και θα τις προβάλει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. H πρώτη είναι το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια. Εμπνευσμένη από τη διάσημη ληστεία που έγινε στην Αθήνα το 1992, η ιστορία ακολουθεί τρεις διαφορετικούς άντρες –τον Νίκο, τον Βάκη και τον Μιχάλη– που, αν και δεν γνωρίζονται, τους ενώνει η απώλεια.

Στην πορεία συναντούν την Όλγα, μια μυστηριώδη γυναίκα με προσωπικό κίνητρο και ένα τολμηρό σχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές όλων. Πρωταγωνιστούν οι: Ευαγγελία Μουμούρη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Πάνος Βλάχος, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης.

Το κανάλι της Κηφισιάς εξασφάλισε και τις «Κακές ιδέες» του Διονύση Ατζαράκη. Η ιστορία της κωμικής σειράς ακολουθεί τον Αλέξη, έναν υπάλληλο γραφείου που, λόγω οικογενειακής οφειλής, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μαφία και σχεδιάζει μια ληστεία που... φυσικά, πάει εντελώς στραβά!