Το ρίσκο του βγήκε σε καλό: Παίκτης του Deal «έγδυσε» τον τραπεζίτη και έφυγε με 32.000 ευρώ

Νέο ρεκόρ σε προσφορά για το φετινό Deal κατόρθωσε παίκτης ο οποίος έφυγε με 32.000 ευρώ από το πλατό του τηλεπαιχνιδιού.

Ο Μάριος που επαγγέλλεται θηριοδαμαστής, κατάφερε να «δαμάσει» τον τραπεζίτη, ο οποίος του πρόσφερε το αστρονομικό ποσό κάνοντας ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει φέτος στο Deal.

Απορρίπτοντας κάθε φορά όλο και μεγαλύτερη προσφορά, είχε φέρει τον τραπεζίτη «στα όρια του». Με την ατάκα: «Ήρθαμε για να παίξουμε» συνέχισε δυναμικά μέχρι να φτάσει να διεκδικεί πάνω από 30.000 ευρώ.

Πριν χτυπήσει το τηλέφωνο είχε καταφέρει να «διώξει» πολλά από τα πιο μικρά ποσά και του είχαν απομείνει τα 50, τα 20.000 και οι 70.000 ευρώ και από εκείνο το σημείο ξεκίνησαν να ανεβαίνουν οι πιθανότητες να φύγει με πολλά χρήματα.

Σε μια ατμόσφαιρα που είχε χτυπήσει κόκκινο, ο Μάριος άκουσε την πρώτη μεγάλη προσφορά ύψους 20.000 ευρώ την οποία όμως απέρριψε, ακολουθώντας την συμβουλή της συζύγου του να παίξει ακόμη έναν γύρο.

Ενώ κανείς δεν εγγυόταν ότι θα φύγει με μεγάλο ποσό, ο Μάριος ρίσκαρε χτυπώντας τρεις φορές το χέρι του στο κουτί και προχώρησε στον επόμενο γύρο.

Αφού έβγαλε εκτός τα 50 ευρώ, μετά από το πιο «αγχωτικό» άνοιγμα κουτιού, το τηλέφωνο ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά η προσφορά ανήλθε στα 32.000 ευρώ, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα για το φετινό Deal!

Ο Μάριος αποδέχθηκε την προσφορά και με συναίσθημα δικαίωσης έφυγε από το τηλεπαιχνίδι κατά 32.000 ευρώ πλουσιότερος.