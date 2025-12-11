Ρόκκος: «Αγαπώ την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και μισώ τον Αργυρό που την έχει πάρει όλη δική του»

Tην αγάπη του για την πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε ο Στέλιος Ρόκκος, μεταξύ άλλων, στη νέα συνένευξη που παραχώρησε στο Κοσμοράδιο, λέγοντας μάλιστα χιουμοριστικά πως μισεί τον Κωνσταντίνο Αργυρό που «την έχει πάρει όλη δική του».

«Αγαπώ την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και μισώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό που την έχει πάρει όλη δική του. Ζηλεύω πολύ, θέλω να τη γνωρίσω και εγώ» δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν έχασε τους δύο αδελφούς του αλλά και στο πώς τελικά ανέκαμψε:

«Κάνω delete. Δεν είναι εύκολο, έρχεται μετά από πόνο. Έχω χάσει δύο αδέλφια σε χρόνο dt. Τι να μου πείτε; Πρέπει να επιλέξεις αν θα συνεχίσεις ή αν θα τελειώσεις» εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο επάγγελμά του ως τραγουδιστής, που καθώς δεν το εξέλαβε ποτέ ως δουλειά, βίωσε τις ανάλογες οικονομικές συνέπειες: «Μακάρι να έβλεπα τη μουσική σαν δουλειά γιατί θα είχαν πάει πολύ καλύτερα τα πράγματα και οικονομικά σε εμένα», είπε.