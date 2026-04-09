Ρούλα Πατεράκη: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν - Είχα τρομακτικά καλή εμπειρία μαζί της»

Για την συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ρούλα Πατεράκη καθώς βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (9/4).

«Η Αλίκη είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν. Ήθελε, ως αδηφάγος, να καταπιεί όλο το θέατρο. Οπότε έχεις μια τρομακτικά καλή εμπειρία. Έχεις μπροστά σου μία λαμπρή ηθοποιό. Είχε βαρεθεί τον εαυτό της να κάνει ακριβώς αυτό που ήξερε. Ήθελε να μη χάσει την έλξη με το κοινό της, αλλά να μπει και σε άλλα χωράφια. Το αισθανόταν πάρα πολύ. Νομίζω ότι ένιωθε ότι κάτι της έλειψε… ήθελε μια εσωτερική ανανέωση, να σπάσει αυτή την κρούστα», είπε αρχικά η Ρούλα Πατεράκη.

Και πρόσθεσε: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με πήρε ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να με δει. Στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Αν δεν καταλάβαινα τη φωνή, θα έλεγα κάποιος μου κάνει πλάκα. Οι περισσότεροι λέγαν ότι ήταν κάτι άλλο κι εγώ κάτι άλλο… ότι δεν θα έπρεπε να ταιριάξουν τα χνώτα μας. Εγώ όμως πήγα. Από περιέργεια και ενδιαφέρον. Αμέσως ταιριάξαμε. Είπα γιατί όχι; και το έκανα».

Η Ρούλα Πατεράκη αναφέρθηκε επίσης στην πολύπλευρη προσωπικότητα της σπουδαίας ηθοποιού: «Η Αλίκη δεν είναι απλώς εμπορικό. Είναι καλλιτεχνικό – εμπορικό. Είναι κάτι άλλο. Έχω μια έλξη για το εμπορικό… θέλω να δω γιατί υπάρχει μια επιτυχία. Για μένα, τα άλλα είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ανταγωνιστικά. Το ποιοτικό παιχνίδι είναι άκρως ανταγωνιστικό».