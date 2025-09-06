Το βράδυ του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου στις 23:00, η ΕΡΤ3 θα μεταδώσει μία από τις πιο... αισιόδοξες ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ο λόγος για το φιλμ του Γιώργου Πανουσόπουλου από το 2018, «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» με το φανταστικό νησί «Αρμενάκι» να έρχεται στους τηλεοπτικούς δέκτες και να μας θυμίζει πως το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ!

Τι μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρτογράφητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο; Δύο ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος ευρωβουλευτής και μία νεαρή οικονομολόγος, φτάνουν με καΐκι στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρεπτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του.

Τα λεφτά είναι ντεμοντέ και… no banks, nο streets, no cars, no rooms to let. Θα γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο και την πληθωρική χήρα του νησιού και θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και σ’ αυτόν το γοητευτικό τόπο, που μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.

Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει: Οι συντελεστές

Σκηνοθεσία-σενάριο: Γιώργος Πανουσόπουλος.

Παίζουν: Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Μπάμπης Χατζηδάκης, Φωτεινή Τσακίρη, Serge Requet-Barville, Γιάννης Χατζηγιάννης, Σταύρος Μερμίγκης, Βαλέρια Χριστοδουλίδου, Ηλίας Γιαννίρης, Κώστας Πλάκας, Θάνος Πρίτσας, Πέτρος Χάμπας.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Χρήστος Καραμάνης

Μοντάζ: Nίκος Βαβούρης

Ήχος: Wrecked Ambience

Μουσική: Βαγγέλης Φάμπας

Κοστούμια: Μανταλένα Παπαδάκη

Σκηνικά: Σπύρος Λάσκαρης

Μακιγιάζ: Κυριακή Μελίδου