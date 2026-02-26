Σαν ανάμνηση γυμνασίου: O Nιλ Μπιουκάναν του "Art Attack" επέστρεψε

Ο Βρετανός (γεννημένος στο Λίβερπουλ) Νιλ Μπιουκάναν στα τέλη της δεκαετίας του `70 ήθελε να γίνει γνωστός για τη μέταλ μπάντα του, με την οποία έκανε μεταξύ άλλων και μια εμφάνιση σε εκπομπή της Southern Television. Εκεί γνώρισε τον Τιμ Έντμουντς, που έγινε βασικός συνεργάτης του σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το "No 73". Μια ενότητα του "No 73" ήταν κάτι που θύμιζε πολύ το "Art Attack". Ο Μπιουκάναν πίστεψε πολύ το "Art Attack" και το πρότεινε σε παραγωγούς τηλεόρασης. Η επιμονή του ανταμείφθηκε και το "Art Attack" έγινε κάτι σαν τηλεοπτικός θεσμός για 17 χρόνια.

Τι ήταν το "Art Attack"

O Νιλ έφτιαχνε κατασκευές με πράγματα που μπορεί να βρει ο καθένας στο σπίτι του, ή έστω σε κάποιο πολύ εξεζητημένο σπίτι που μπορεί να είχε και υλικά όπως πριόνιδι από βελανίδια. Έκανε και κάποια "Big Art Attacks", δηλαδή κατασκεύασε τεράστιες εικόνες, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα αντικείμενα και τις οποίες μπορούσες να δεις μόνο από τα πλάνα που γυρίζονταν από ψηλά.

Η επανεμφάνιση

Δεν χρειαζόταν πολλά, μόνο κεσεδάκια από το γιαούρτι Μüller Corner Originals Rhubarb Crumble (και μερικά ακόμα κάπως εξεζητημένα υλικά) για να φτιάξει άλλη μια τεράστια,υπέροχη εικόνα. Ο 65χρονος πια, Νιλ εμφανίστηκε σε διαφημιστικό σποτ εταιρείας γιαουρτιού που πωλείται στην βρετανική αγορά και ήταν ο ορισμός του «σαν να μην πέρασε μια μέρα» ή «τώρα γιατί νιώθω ότι όπου να`ναι πρέπει να πάω στο δωμάτιο μου να διαβάσω για διαγώνισμα άλγεβρας;»