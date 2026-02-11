Σάρωσαν αλλά χωρίς ρεκορ Super Bowl και Bad Bunny: Πάνω από 124 εκατ. θεατές

Το Super Bowl της Κυριακής και η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο δεν κατάφεραν να σπάσουν τα ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ.

Η νίκη των Σιάτλ με 29-13 επί των Νιου Ίνγκλαντ Πάτριτς παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 124,9 εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital και NFL+, σύμφωνα με το σύστημα Nielsen Big Data + Panel.

Αυτό είναι κάτω από τους 127,7 εκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολούθησαν πέρυσι τη νίκη των Φιλαδέλφεια 40-22 επί των Κάνσας Σίτι μέσω Fox.

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές από τις 20:15 έως τις 20:30, κατατάσσοντάς την τέταρτη στην ιστορία του Super Bowl, πίσω από τον Kendrick Lamar (133,5 εκατ., 2025), τον Michael Jackson (133,4 εκατ., 1993) και τον Usher (129,3 εκατ., 2024).

Τα τελικά στοιχεία για την παγκόσμια τηλεθέαση του ημιχρόνου αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.