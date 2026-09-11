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Σάρωσε σε τηλεθέαση ο Νίκος Ευαγγελάτος - Ρεκόρ τετραετίας για το Live News

Η πυκνή επικαιρότητα έκανε μεγάλο μέρος των τηλεθεατών το απόγευμα της Πέμπτης να εμπιστευτούν την ενημέρωσή τους στον Νίκο Ευαγγελάτο. H τηλεθέαση του Live News.

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Νίκος Ευαγγελάτος
Νίκος Ευαγγελάτος | MEGA
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Η πυκνή επικαιρότητα των ημερών έκανε μεγάλο μέρος των τηλεθεατών να εμπιστευτούν την ενημέρωσή τους στον Νίκο Ευαγγελάτο και τη δημοσιογραφική ομάδα του «Live News».

Η εκπομπή σημείωσε ρεκόρ τετραετίας στην τηλεθέαση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την πρωταγωνιστική της θέση στην απογευματινή ενημέρωση, έχοντας ποντάρει στην ταχύτητα της πληροφορίας και στην ανάλυση της επικαιρότητας..

Συγκεκριμένα, το Live News κατέγραψε την καλύτερη επίδοση του στο δυναμικό κοινό 18-54 τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας το εντυπωσιακό ποσοστό τηλεθέασης 28,5%.

Υψηλή ήταν η τηλεθέαση του «Live News» και στο σύνολο του κοινού, όπου κατέγραψε 26%.

Σε επιμέρους κοινό, το ποσοστό της εκπομπής εκτοξεύθηκε ακόμη πιο ψηλά, ξεπερνώντας το 39%.

Η επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού ήταν καθολική, με τη διαφορά στη ζώνη μετάδοσης να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 20,6 ποσοστιαίες μονάδες.

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