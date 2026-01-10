Μενού

Σάρωσε στην πρωινή ζώνη - Η εκπομπή που «έκλεψε» το δυναμικό κοινό από τους ανταγωνιστές

Η πρωινή εκπομπή κατάφερε να σκαρφαλώσει ακόμα και σε ποσοστό 23% σε τέταρτο στο δυναμικό κοινό αφήνοντας με διαφορά πίσω τους τηλεοπτικούς της αντιπάλους.

Με πρωτιά έκλεισε η πρώτη εβδομάδα μετά τις γιορτές για την εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά. Η ψυχαγωγική εκπομπή του Mega το πρωί της Παρασκευής κατάφερε να αφήσει πίσω με διαφορά τους αντιπάλους της στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας κατά μέσο όσο ποσοστό 18,7%, ενώ άγγιξε σε τέταρτο ακόμα και το 23%.

Ακολούθησαν η «Super Κατερίνα» με 10,5%, το «Πρωινό» με 9,5%, το Breakfast@star με 8,3%, το «Πρωίαν σε είδον» με 6,4%, το «10 Παντού» με 6,3% και οι «Αταίριαστοι» 6,2%.

Στο γενικό σύνολο το Buongiorno πέρασε με μικρή διαφορά μπροστά από το «Πρωινό».

Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης

Δυναμικό κοινό

  • Buongiorno – 18,7%
  • Super Κατερίνα – 10,5%
  • Το Πρωινό – 9,5%
  • Breakfast@star – 8,3%
  • Πρωίαν σε είδον – 6,4%
  • 10 παντού – 6,3%
  • Αταίριαστοι – 6,2%

Γενικό σύνολο

  • Buongiorno – 14,2%

  • Το Πρωινό – 14,1%

  • Αταίριαστοι – 13,6%
  • 10 παντού – 11,2%
  • Super Κατερίνα – 11%
  • Breakfast@star – 5,7%
  • Πρωίαν σε είδον – 3,4%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

