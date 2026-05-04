«Σαρωτική» ΕΔΕ στην ΕΡΤ: Στο μικροσκόπιο το αθλητικό τμήμα μετά την παραίτηση Δάρα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, καθώς η δίοικηση της ΕΡΤ ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη λειτουργία του αθλητικού τμήματος. Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις σκιές που άφησε πίσω της η παραίτηση του διευθυντή του τμήματος, Γιάννη Δάρα, αλλά και σωρεία δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για δυσλειτουργίες και εσωτερικά ζητήματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του φορέα, η εντολή για την έρευνα δόθηκε με στόχο «την πλήρη και εις βάυος διερεύνηση» των καταγγελιών που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Η διοίκηση φαίνεται αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διαμηνύοντας πως δεν θα επιτρέψει καμία αμφισβήτηση γύρω από τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας ενός εκ των πλέον νευραλγικών τμημάτων της δημόσιας τηλεόρασης.

«Η ΕΡΤ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας της», αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας στις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Η παραίτηση του κ. Δάρα, ενός στελέχους με μακρά πορεία στον χώρο, αποτέλεσε το «θρυαλλίδα» για την ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών. Πλέον, το βάρος πέφτει στο πόρισμα της ΕΔΕ, το οποίο θα κρίνει αν οι καταγγελίες ευσταθούν και αν προκύπτουν ευθύνες που χρήζουν περαιτέρω κυρώσεων.

Για την ΕΡΤ, το διακύβευμα είναι σαφές: η προάσπιση της αξιοπιστίας της και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της, μακριά από εσωστρέφεια και σκιές που πλήττουν τη δημόσια εικόνα της.