Σε τροχιά αλλαγών το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Τι σκέφτονται στον ΑΝΤ1

Αλλαγές αναμένονται το προσεχές χρονικό διάστημα και για την εκπομπή του ΑΝΤ1 τις δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη.

Η πρωινή εκπομπή όχι απλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να διεμβολίσει το δίπολο Μάνεση –Χρηστίδου που εναλλάσσεται στις δύο πρώτες θέσεις της κορυφής, αντίθετα υπάρχουν μέρες που υποχωρεί στο δυναμικό κοινό πίσω από τους «Δεκατιανούς» Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη στον ΣΚΑΪ ενώ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου σε απόσταση αναπνοής της τάξης της μίας μονάδας πλησίασε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το «Ραντεβού το Σου Κου» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου στο Open.

Παρά τη φημολογία για αλλαγές σε πρόσωπα πίσω ή ακόμη και μπροστά από τις κάμερες κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Στόχος του ΑΝΤ1 είναι μερική αλλαγή και ενίσχυση του περιεχομένου της εκπομπής με μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχαγωγία.

