Σεφερλής: «Τα νούμερα δείχνουν ότι ο κόσµος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που παρουσιάζει η τηλεόραση»

Για το τηλεοπτικό του μέλλον αλλά την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση, μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάρκος Σεφερλής, σε νέα συνέντευξη του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

«Εννοείται ότι θα µου άρεσε το πρωινό, γιατί νοµίζω ότι ήταν κάτι που έκανε τη διαφορά στην πρωινή ζώνη. Εχεις κάνει πολύ πρωινό και ξέρεις», είπε αρχικά ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο Μάρκος Σεφερλής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ηταν µια εκποµπή όπου από την αρχή είχα βάλει κάποιους όρους. Ότι δεν θέλω να θίξω κανέναν, δεν θέλω να κουτσοµπολέψω κανέναν. Οποιαδήποτε είδηση καλή υπάρχει για οποιονδήποτε καλλιτέχνη, τραγουδιστή, ηθοποιό µε πολλή χαρά να την πούµε. Αλλά η φιλοσοφία µου ήταν άλλη από την αρχή.

Ότι πάµε να κάνουµε κάτι διαφορετικό. Και τελικά είχε πιάσει αυτό. Και οι καλλιτέχνες έρχονταν, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, και µιλούσαµε και έλεγαν επιτέλους, µιλήσαµε για θέατρο, µιλήσαµε για τραγούδι. Γιατί αυτό µε ενδιέφερε. Να µιλήσουµε για την πορεία των ανθρώπων αυτών και για τα πράγµατα που ετοιµάζουν».

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι κάτι συµβαίνει µε την τηλεόραση αυτήν τη στιγµή, ο κωμικός απάντησε: «Εσύ δεν το πιστεύεις; Τα νούµερα δείχνουν… Και εσύ ήσουν στην τηλεόραση και εγώ ήµουν και είµαι και θα είµαστε πάλι. Πιστεύω ότι ο κόσµος δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά που παρουσιάζει η τηλεόραση».