Σεργουλόπουλος: «Είχα τρόμο για τη Χούντα σαν παιδί» - «Ο γιος μου δεν πιστεύει ότι ακούγαμε τανκς»

Μιλώντας για στιγμές που βίωσε στην εποχή της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών ανήμερα της 52ης επετείου από την αιματηρή εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του μικρού γιου του όταν του τις διηγείται.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος αποκάλυψε πως ο γιος του δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάποτε στην πόλη που ζει, οι άνθρωποι ζούσαν μια τρομοκρατία ενώ μίλησε για τον φόβο που ένιωθε ως παιδί:

«Εμένα, ας πούμε, ο γιος μου, όταν με ρωτάει για το Πολυτεχνείο -που το συνδέει πάρα πολύ με τον πόλεμο του ’40, δηλαδή σκέφτεται ότι μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα- του φαίνεται απίστευτο ότι μέσα στην πόλη και στη γειτονιά στην οποία ζει, ακούγαμε ριπές και δεν μας άφηναν να βγούμε έξω και υπήρχε μία τρομοκρατία στην ελευθερία της έκφρασης, της ελευθερίας του ατόμου, των συγκεντρώσεων» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Συνέχισε λέγοντας: «Η Δικτατορία ήταν ένα απολυταρχικό καθεστώς, το οποίο μας είχε όλους τρομοκρατημένους, ακόμα και τους ανθρώπους που δεν συμμετείχαμε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα, όπως ορισμένοι άνθρωποι που τους τιμούμε αυτή τη στιγμή και πολλοί χάσανε τη ζωή τους».

Αναφερόμενος σε όσα έζησε εκείνη την εποχή, περιέγραψε το συναίσθημα ανελευθερίας και τον φόβο σύλληψης του:

«Έχουμε ζήσει το τι σημαίνει Δικτατορία και το τι σημαίνει Χούντα. Η “Χούντα” και η “Δικτατορία” δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο υποτίθεται ότι ορισμένοι λένε ότι περνάνε σήμερα. Θέλω να το πω αυτό, διότι το έχουμε ζήσει

Εγώ ήμουν 10 χρόνων και τα ακούγαμε αυτά και ο τρόμος τον οποίο εγώ είχα σαν παιδί που μπορούσα να το αντιληφθώ, ήταν αυτός ότι δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι να ζήσουμε τη ζωή μας και ότι θα είχαμε τον κίνδυνο της σύλληψης, του ΕΑΤ-ΕΣΑ, των βασανιστηρίων, της εξορίας», εξομολογήθηκε.

Φώτης Σεργουλόπουλος: «Στον γιο μου φαίνεται απίστευτο ότι στη γειτονιά ακούγαμε ριπές και τανκς».



Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου ο παρουσιαστής μοιράστηκε μαζί μας στιγμές που βίωσε εκείνη τη μαύρη περίοδο… pic.twitter.com/zmitOhAblh — Flash.gr (@flashgrofficial) November 17, 2025