Σερίφης για Μπογδάνο: «Μόλις μου είπαν για τους συνεργάτες έπρεπε να πω ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω»

Για τους λόγους αποχώρησης του από την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπόγδανου «Κοινωνία Άνω Κάτω» λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα και το περιστατικό με τον Πάρι Ρούπο μίλησε ο Βαγγέλης Σερίφης, δίνοντας συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno».

«Έγινε μια πρόταση, μου άρεσε το όλο κόνσεπτ του κοινωνικοπολιτικού σχολιασμού… Δεν μου είπαν για τους συνεργάτες κι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Κανονικά, το λάθος το δικό μου ήταν πως μόλις μου είπαν για τους συνεργάτες, έπρεπε να πω ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Αλλά είπα να το προσπαθήσω», ανέφερε αρχικά ο Βαγγέλης Σερίφης.

Στην συνέχεια ξεκαθάρησε πως δεν υπήρξε κανένας διαπληκτισμός που τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει από την εκπομπή πριν καλά καλά ξεκινήσει αλλά πως οι λόγοι είναι διαφορερικοί:

«Δεν γίνεται να κάνεις εκπομπή με όλους όσους συμφωνείς. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό χάσμα και επειδή είναι πολιτική εκπομπή, όταν είσαι λοιπόν πολιτική εκπομπή, είσαι ομάδα, πρέπει να είσαι μαζί, πρέπει να πανηγυρίζεις, να βγαίνεις προς τα έξω μαζί κι εκεί αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές.»

«Στο τέλος της ημέρας πρέπει να είσαι χαρούμενος και να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ, αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό νομίζω τα εξηγεί όλα. Δεν έγινε κάποιος καβγάς. Είχαμε συναντηθεί, είχαμε ξεκινήσει, είχε βγει και τρέιλερ… Το προσπάθησα. Κάποια στιγμή ευχαρίστησα την παραγωγή και τους ενημέρωσα ότι δεν μπορώ να προχωρήσω. Δεν τσακωθήκαμε», τόνισε.

Ο Βαγγέλης Σερίφης ξεκαθάρησε πως το σχόλιο του Μπογδάνου για τον Πάρι Ρούπο δεν ήταν αποτέλεσε άμεση αφορμή για να φύγει από την εκπομπή:

«Σκέψεις να αποχωρήσω υπήρχαν και πιο πριν, δεν μου έδωσε την αφορμή το σχόλιο του Κωνσταντίνου Μπογδάνου για τον Ρούπο. Δεν ένιωθα καλά όντας μέλος αυτής της εκπομπής και γι΄αυτό δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τον λόγο της αποχώρησής μου. Έκανα την προσπάθειά μου με τη λογική του πάμε να δούμε, να υπάρχει ένας διάλογος… Δεν αντέχεις όμως, εσωτερικά…»

«Εγώ διαφωνώ με το cancel culture και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος διαφωνεί ιδεολογικά με αυτό… Νομίζω διαφωνούσε γενικότερα με την πολιτική τοποθέτηση του συγκεκριμένου, όχι με τη σημαία. Ο κάθε άνθρωπος κρίνεται από τον κόσμο», συμπλήρωσε.