Ο Γιώργος Λιάγκας φιλοξένησε σήμερα στο πλατό του «Πρωινού» τον Βαγγέλη Σερίφη, με αφορμή την αποχώρηση του μουσικού από την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου «Κοινωνία Άνω Κάτω», λίγες μόλις ημέρες πριν από την πρεμιέρα.

Παρουσιάζοντας τον καλεσμένο του, ο Λιάγκας ανέφερε πως ο Σερίφης είναι «άνθρωπος του παρασκηνίου», μάνατζερ της συζύγου του Κατερίνας Στικούδη, αλλά και φιλόλογος, επισημαίνοντας ότι διδάσκει κανονικά και ότι φέτος αποφάσισε να περάσει μπροστά από τις κάμερες — κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Ωστόσο, με το που πήρε θέση στο πλατό, ο Βαγγέλης Σερίφης έσπευσε να διορθώσει τον παρουσιαστή, λέγοντας: «Να ξέρεις, τίποτα απ’ όσα είπες δεν είναι αλήθεια».

Στη συνέχεια, ζήτησε να προβληθεί το σχετικό βίντεο, εξηγώντας: «Πρώτον, δεν είμαι μάνατζερ της γυναίκας μου· είμαι συνεργάτης. Δεν εμπλέκομαι σε όλα της τα τραγούδια, δεν της κλείνω δουλειές, δεν παίρνω ποσοστά — είμαστε παντρεμένοι».

Συμπλήρωσε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην τηλεόραση: «Είπες ότι φέτος αποφάσισα να βγω μπροστά, αλλά έχω ξαναβγεί πολλές φορές. Από το 2004 έως το 2009 ήμουν στο MAD, ενώ το 2009 κάναμε το “Καληνύχτα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1, που υπάρχει και στο YouTube και είχε μεγάλη επιτυχία», ανέφερε, αφήνοντας άφωνο τον οικοδεσπότη.