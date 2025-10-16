Ο Γιώργος Λιάγκας φιλοξένησε σήμερα στο πλατό του «Πρωινού» τον Βαγγέλη Σερίφη, με αφορμή την αποχώρηση του μουσικού από την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου «Κοινωνία Άνω Κάτω», λίγες μόλις ημέρες πριν από την πρεμιέρα.
Παρουσιάζοντας τον καλεσμένο του, ο Λιάγκας ανέφερε πως ο Σερίφης είναι «άνθρωπος του παρασκηνίου», μάνατζερ της συζύγου του Κατερίνας Στικούδη, αλλά και φιλόλογος, επισημαίνοντας ότι διδάσκει κανονικά και ότι φέτος αποφάσισε να περάσει μπροστά από τις κάμερες — κάτι που τελικά δεν συνέβη.
Ωστόσο, με το που πήρε θέση στο πλατό, ο Βαγγέλης Σερίφης έσπευσε να διορθώσει τον παρουσιαστή, λέγοντας: «Να ξέρεις, τίποτα απ’ όσα είπες δεν είναι αλήθεια».
Στη συνέχεια, ζήτησε να προβληθεί το σχετικό βίντεο, εξηγώντας: «Πρώτον, δεν είμαι μάνατζερ της γυναίκας μου· είμαι συνεργάτης. Δεν εμπλέκομαι σε όλα της τα τραγούδια, δεν της κλείνω δουλειές, δεν παίρνω ποσοστά — είμαστε παντρεμένοι».
Συμπλήρωσε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην τηλεόραση: «Είπες ότι φέτος αποφάσισα να βγω μπροστά, αλλά έχω ξαναβγεί πολλές φορές. Από το 2004 έως το 2009 ήμουν στο MAD, ενώ το 2009 κάναμε το “Καληνύχτα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1, που υπάρχει και στο YouTube και είχε μεγάλη επιτυχία», ανέφερε, αφήνοντας άφωνο τον οικοδεσπότη.
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.